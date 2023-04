Il venerdì del Gran Premio di Argentina sul tracciato di Termas de Rio Hondo ha messo sugli scudi ancora una volta una moto italiana, stavolta non la Ducati, bensì l'Aprilia, i cui due piloti sono stati i più veloci nella seconda sessione di libere, dopo esserlo stato a parti invertite anche in quella del mattino.

Aleix Espargarò ha chiuso in 1:38.518, mentre il suo compagno di team Maverick Vinales è stato più lento di 162 millesimi. Un risultato sicuramente importante per la scuderia di Noale.

A seguire troviamo le due Ducati VR46 di Marco Bezzecchi e Luca Marini, che precedono la Pramac (Ducati) di Johann Zarco, quinto. Bagniaia ha ottenuto il sesto tempo, con poco più di 4 decimi di ritardo da Espargarò.

In ombra Fabio Quartararo (Yamaha), che dopo il magro bottino in Portogallo, oggi non è andato al di là del quattordicesimo crono e domani dovrà affrontare la Q1, mentre l'altro pilota della scuderia, Franco Morbidelli, è nono.

E le Honda? la LCR di Takaaki Nakagami è ottava, due posizioni più indietro l'altro pilota del team di Lucio Cecchinello, Alex Rins.

Stavolta non bene le Red Bull KTM, con Brad Binder dodicesimo e Jack Miller sedicesimo.

Questa la top 10 di giornata:​

01. Aleix Espargaro - (Aprilia Racing) - 1: 38.518

02. Maverick Vinales - (Aprilia Racing) - + 0. 162

03. Marco Bezzecchi - (Mooney VR46 Racing Team) - + 0.249

04. Luca Marini - (Mooney VR46 Racing Team) - + 0.315

05. Johann Zarco - (Prima Pramac Racing) - + 0.391

06. Francesco Bagnaia - (Ducati Lenovo Team) - + 0.426

07. Jorge Martin - (Prima Pramac Racing) -+ 0.488

08. Takaaki Nakagami - (LCR Honda IDEMITSU) - + 0.553

09. Franco Morbidelli - (Monster Energy Yamaha MotoGP™) - + 0.562

10. Alex Rins - (LCR Honda Castrol) - + 0.599

Sabato le qualifiche inizieranno alle 15:50, mentre la gara sprint è prevista per le 20.