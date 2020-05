Da mesi i cittadini che risiedono in via Giuseppe Spataro, nei pressi della cabina del metano che sta vicino la fermata dell'autobus, si lamentano per la sporcizia che sono costretti a vedere, e non solo... tra i rifiuti banchettano anche topi.

Circa un mese fa contattai l’assessore all'ambiente Paola Cianci, che promise che la zona sarebbe stata sanificata. Ma erano solo parole, perché tutt'ora quella sporcizia è ancora presente, anzi di giorno in giorno aumenta.

Chiedo all'assessore che si attivi affinché questa città abbia profumi primaverili e quando ha tempo faccia una passeggiata per vedere con i suoi occhi in che stato sono le diverse zone della città.



Il segretario Provinciale

Ass. Mov.Iustitia Nova

Orlando Palmer