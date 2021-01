È iniziata venerdì l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A con Benevento e Torino che al Vigorito si sono divise la posta con un pareggio per 2-2 a coronamento di una partita combattuta, e di conseguenza divertente, fino al fischio finale.

Il Benevento è andato in vantaggio per 2-0, ma al Torino, sulla cui panchina ha esordito il nuovo tecnico Nicola, è riuscita l'impresa ad agguantando il risultato nei minuti di recupero.

La prima rete del Benevento è alla mezz'ora del primo tempo grazie ad un rigore trasformato da Viola, mentre il secondo gol arriva a inizio ripresa per un tiro di Lapadula deviato da Rodriguez.

Al 51' Zaza accorcia le distanze con un colpo di testa su cross di Singo, per poi concretizzare in tuffo un assist di Belotti per il 2 - 2 finale. Pochi istanti prima del fischio finale Rincon sfiora il 2-3.

Inzaghi nno potrà essere felice, ma il suo Benevento chiude la prima parte del campionato a 22 punti, mentre il Torio di Nicola, che ha iniziato la sua avventura con il piede giusto sale a 14.

Sabato sono 4 sfide le squadre in campo.

Si inizia alle 15 con Roma-Spezia (la rivincita della partita di Coppa Italia vinta dai liguri solo pochi giorni fa).

Alle 18, gli incontri Milan-Atalanta e Udinese-Inter che sanciranno chi tra le milanesi potrà fregiarsi del titolo d'inverno, e Fiorentina-Crotone alle 20:45.