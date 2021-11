La Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate si celebra il 4 novembre, ma come accaduto spesso nella tradizione cesarina, si attende la domenica seguente alla ricorrenza.

Così dopo la messa mattutina, domenica 7 novembre avrà luogo il corteo per raggiungere il Monumento ai Caduti, in via Silvio Pellico.