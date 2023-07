“Our Voice” è un’organizzazione di volontariato, laica e apartitica, composta da giovani di diverse parti del mondo, che persegue finalità sociali realizzando attività artistiche e culturali, attività educative, giornalismo indipendente e attivismo, collaborando con altre realtà sociali, collettivi e associazioni, che perseguono gli stessi obiettivi, costruendo una rete di resistenza.

Nel mese di luglio, in occasione del 31° anniversario della strage di Via d’Amelio, la strage di Stato in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, oltre ad organizzare per il 19 luglio un corteo antimafia, intersezionale e popolare, insieme ad altre realtà, Our Voice vuole realizzare per il 18 luglio, dal pomeriggio alla sera dopo cena, due eventi:

una mostra fotografica - dal titolo “Inter-sezione” - e un concerto intitolato“Questioni Sonore” - dove l’arte possa divenire strumento di espressione delle diverse lotte per i diritti sociali, facendo riflettere, entusiasmare e soprattutto divertire.

Tutto il lavoro è il risultato dell’organizzazione e dell'impegno dei membri del movimento Our Voice, dei volontari e dei collaboratori che aiutano costantemente per portare avanti le attività.

Per poter coprire i costi strutturali, logistici e molte altre spese necessarie, è stata lanciata una campagna su Produzioni dal Basso - prima piattaforma di crowdfunding e social innovation - con l’obiettivo principale di raccogliere fondi per finanziare tali progetti.



Per maggiori informazioni:

www.produzionidalbasso.com/project/questioni-sonore-musica-e-artivismo-per-unantimafia-sociale-e-intersezionale-2