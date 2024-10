La categoria Miglior fotografia agli Oscar 2025 sembra aver abbandonato le certezze degli ultimi anni. Infatti quest'anno, la corsa è un vero e proprio campo di battaglia. L'assenza di un favorito così marcato come Hoyte van Hoytema per Oppenheimer la scorsa edizione, lascia spazio ad una competizione più aperta e diversificata.

In siffatto contesto troviamo ben tre direttori della fotografia stranieri in pole position: l'australiano Greig Fraser (Dune: Part Two), il britannico Lol Crawley (The Brutalist) e il francese Paul Guilhaume (Emilia Perez) che si distinguono per la loro originalità e creatività.

A tallonarli c'è l'americano Edward Lachmann (Maria), un veterano delle nominations all'Oscar, e l'inglese John Mathieson (Il Gladiatore II), che ha già sfiorato la statuetta con il primo capitolo del film Il Gladiatore.