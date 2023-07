"È un momento difficile nella storia dell'agenda sui bambini e i conflitti armati. Il rapporto di quest'anno del Segretario Generale [Report of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict to the Human Rights Council] comprende sia il più alto numero di gravi violazioni mai verificate dalle Nazioni Unite, oltre 27.000, sia il più alto numero di situazioni di preoccupazione, 26. L'UNICEF è seriamente preoccupato per la condizione dei bambini nelle situazioni aggiunte di recente al rapporto, tra cui Haiti e Niger quest'anno, ed Etiopia, Mozambico e Ucraina nel 2022. Tuttavia, dobbiamo ricordare che il maggior numero di gravi violazioni contro i bambini è stato registrato in conflitti di lunga durata, tra cui quelli nella Repubblica Democratica del Congo, in Israele e nello Stato di Palestina e in Somalia. Queste tre situazioni sono apparse costantemente nel rapporto del Segretario generale da quando il meccanismo di monitoraggio e segnalazione è stato istituito nel 2005, il che significa che i bambini in questi contesti hanno affrontato gravi violazioni senza sosta per anni e, in alcuni casi, come i bambini nello Stato di Palestina, per decenni. A causa delle recenti escalation, ci aspettiamo che le violazioni verificate in almeno alcune di queste situazioni aumentino nei prossimi mesi. Sebbene lo scoppio di un nuovo conflitto in Sudan sia avvenuto al di fuori del periodo di riferimento del rapporto di quest'anno, l'UNICEF è anche molto preoccupato per l'impatto del conflitto in corso sui 21 milioni di bambini del Paese. Più di un milione di bambini sono stati sfollati a causa dei combattimenti e le Nazioni Unite hanno ricevuto rapporti attendibili, in corso di verifica, secondo cui centinaia di bambini sono stati uccisi e feriti. L'agenda bambini e conflitti armati è efficace, ci sono innumerevoli storie dell'impatto positivo che l'agenda ha avuto sui bambini colpiti dai conflitti a livello globale. Dal 2000, almeno 180.000 bambini sono stati liberati dai ranghi delle forze e dei gruppi armati. Dal 2005 sono stati firmati 39 piani d'azione in 18 diverse situazioni di conflitto. Questi Piani d'azione sono riusciti a prevenire e a porre fine a gravi violazioni contro un numero incalcolabile di bambini grazie alle misure proattive adottate dalle parti in conflitto. Nella Repubblica Democratica del Congo, ad esempio, l'attuazione del piano d'azione del 2012 ha portato a una significativa riduzione del numero di bambini reclutati e utilizzati dalle FARDC, tra cui il monitoraggio e la separazione di oltre 1.100 bambini, che ha portato alla cancellazione delle FARDC dall'elenco per tale violazione. Uno dei maggiori punti di forza dell'agenda sui bambini e i conflitti armati è il meccanismo di monitoraggio e segnalazione delle gravi violazioni da parte delle Nazioni Unite, che funge da base di prova per questo rapporto. Questi dati consentono all'ONU e ai suoi partner di indirizzare meglio i nostri sforzi per prevenire le gravi violazioni e sostenere i bambini che hanno subito gravi violazioni. Ad esempio, aiutano l'UNICEF a indirizzare le azioni di prevenzione e le risposte a episodi tragici come quello che il mese scorso ha ucciso 27 bambini e ne ha feriti altri 53 nel sud della Somalia, dopo l'esplosione di un ordigno in un campo da gioco. Mentre l'UNICEF ha raggiunto più di 9 milioni di bambini a livello globale con la formazione sui rischi legati agli ordigni esplosivi nel 2022, i pericoli della contaminazione diffusa delle armi ci impongono di fare di più. Allo stesso modo, la nostra conoscenza dei luoghi in cui avviene il reclutamento e l'utilizzo dei bambini ci permette di impegnarci con le parti in conflitto per il loro rilascio e per fornire a questi bambini un sostegno. Nel 2022, l'UNICEF e i suoi partner hanno fornito a più di 12.460 bambini un sostegno per la reintegrazione o la protezione. Le informazioni verificate dall'ONU e riportate nel rapporto del Segretario generale servono anche come punto di partenza dell'ONU per impegnarsi con le parti in conflitto e sollecitarle ad adottare misure per proteggere meglio i bambini. Negli ultimi 18 mesi, diverse parti si sono impegnate ad adottare misure per la protezione dei bambini grazie all'impegno delle Nazioni Unite. Ad esempio, i Protocolli di consegna – adottati in Burkina Faso e in Nigeria lo scorso anno – delineano le misure necessarie per proteggere i bambini incontrati, detenuti o identificati nel corso del conflitto, compreso il loro rapido trasferimento agli attori civili della protezione dell'infanzia responsabili della loro cura e protezione. Ci congratuliamo anche con gli Stati membri che hanno assunto impegni coraggiosi per mantenere i bambini al sicuro durante la Conferenza di Oslo del mese scorso sulla protezione dei bambini nei conflitti armati. Tra questi, il Sud Sudan che si è impegnato ad approvare gli Impegni e i Principi di Parigi e i Principi di Vancouver e a incorporarli nella legislazione nazionale, la Somalia che si è impegnata a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e il Governo norvegese che ha impegnato 1 miliardo di corone norvegesi per programmi che prevengono e rispondono alle violazioni dei diritti dell'infanzia in situazioni di conflitto armato. Questi Paesi vanno elogiati e sostenuti nel loro impegno a rafforzare le tutele per i bambini. E incoraggiamo altri a seguire il loro esempio. Ma questi impegni devono essere attuati e sostenuti dalla volontà politica delle parti in conflitto e dei loro alleati per ottenere un cambiamento significativo per i bambini. Con oltre 27.000 violazioni verificate quest'anno, rispetto alle 24.000 dell'anno scorso, gli impegni esistenti non sono chiaramente sufficienti. L'UNICEF chiede alle parti di intraprendere azioni significative e inequivocabili per i bambini. In conclusione, e a nome dell'UNICEF, esorto tutti gli Stati e le entità a unirsi a noi per mettere i bambini al primo posto e proteggerli oggi, in modo che possano crescere per creare un mondo più pacifico per le generazioni future".



Queste le osservazioni del Vicedirettore generale dell'UNICEF Omar Abdi al dibattito aperto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su Come prevenire e rispondere alle gravi violazioni contro i bambini nei conflitti armati.