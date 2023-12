«Sono parroco 80enne costretto a gestire 39 edifici religiosi». Appello da Crevacuore. Monsignor Alberto Albertazzi scrive a “Famiglia cristiana”.

«Sono parroco 80enne costretto a gestire 39 edifici religiosi». Appello da Crevacuore.Sono un parroco di 80 anni, titolare d quattro parrocchie in località montana. Di salute sto bene. Grazie a Dio sono aiutato da un diacono, dottore commercialista in pensione che ora è una autentica locomotiva pastorale. Ecco la faccenda: ho sul gobbo 39 immobili, trentuno tra chiese, chiesette e chiesone e otto edifici di vario genere: da “latrine ecclesiastiche”, in supporto fisiologico, a un santuario a un salone e case parrocchiali non più abitate»...

Inizia così la lettera di monsignor Alberto Albertazzi, parroco di Crevacuore e dintorni, inviata alla rubrica “Colloqui col padre” di “Famiglia Cristiana”.