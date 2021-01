D’Annunzio aveva una ventina d’anni più di quella ragazza alta e molto avvenente.

Era calvo e tarchiato, ma era vestito con un’eleganza sofisticata e soprattutto "aureolato" dalla gloria delle sue innumerevoli conquiste.

Per una volta corteggiò lentamente la sua preda. Luisa Amman era nata a Milano nel 1881 da una ricca famiglia di industriali tessili. Sposare il marchese Camillo Casati Stampa di Soncino era stato per lei essenziale e irrilevante come per un attore salire sul palcoscenico su cui potrà recitare.

La relazione presto universalmente nota con D’Annunzio le diede la spinta necessaria per iniziare a essere se stessa. «Voglio essere un’opera d’arte vivente» aveva dichiarato. E ci riuscì. Il suo corpo diventò una statua. Il suo viso un quadro. La sua conversazione una recitazione. Non ebbe abiti, ma costumi.

