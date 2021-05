L'estate è alle porte e, tra la campagna vaccinale più che avviata e i contagi in calo, cresce il desiderio di andare in vacanza.

Con la riapertura degli stabilimenti balneari (nel rispetto delle norme anti-Covid) , gli arrivi dall'estero senza quarantena e la possibilità di spostarsi tra Regioni liberamente, il governo ha impresso un'accelerazione al settore del turismo. Bastano poche regole da rispettare per godersi la tanto agognata villeggiatura.

Già nove milioni di italiani pronti a partire - Sono quasi 9 milioni - almeno secondo Swg e Confturismo Confcommercio - i connazionali che hanno già scelto quando e dove andare. Sono invece 16 milioni, tra chi ancora deve decidere e chi sa già che dovrà rinunciare, quelli che mancano all'appello rispetto ai tempi pre-Covid.

L'80% dei connazionali resterà in Italia privilegiando mete balneari, ad esempio Puglia e Sardegna, ma anche la Toscana. Tra le mete estere preferite in testa la Spagna, poi Grecia e Francia.

Il problema è la fortissima concentrazione dei periodi richiesti, soprattutto per quanto riguarda i viaggi di almeno 7 giorni: il 60% degli intervistati li programma tra la seconda meta' di luglio e agosto mentre settembre e la prima quindicina di luglio insieme non arrivano al 24% delle preferenze.

Spostamenti tra Regioni

In base alle regole in vigore in questo momento gli italiani possono prenotare le vacanze in tranquillità in tutte le Regioni d'Italia: non è prevista alcuna limitazione agli spostamenti lungo la Penisola (né ovviamente se ci si sposta verso una seconda casa). I soli limiti ancora in essere riguardano la mobilità tra territori di colore diverso da quello di provenienza. Ad esempio per spostarsi da una Regione gialla verso una arancione è necessario avere il pass verde nazionale.

Pass verde nazionale

Il pass verde nazionale è una tripla certificazione: tre documenti alternativi tra loro che attestano la negatività ad un tampone (effettuato nelle 48 ore precedenti), il completamento del ciclo vaccinale o la guarigione dal Covid-19.

Al momento il pass serve solamente a coloro che hanno intenzione di spostarsi verso Regioni di colore differente dalla propria. Non è invece utile, per ora, per accedere a grandi eventi o locali. Discorso diverso se si arriva dall'estero. Da qualsiasi Paese si voli sono sempre obbligatori tampone e quarantena di 5 o 15 giorni.

Fanno eccezione solo i voli da Ue, Regno Unito e Israele per cui basta il test negativo.