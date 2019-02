Nel 2018 l'Istat dice che riprende a crescere la soddisfazione degli italiani per le loro condizioni di vita

L'Istat ci ha riassunto quanto sono stati soddisfatti o meno gli italiani nel 2018. Il risultato, inequivocabilmente, indica che la soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita riprende a crescere, anche se non certo a galoppare, dopo la stasi registrata l'anno precedente.

Così, la stima della quota di persone, a partire dai 14 anni che esprimono una elevata soddisfazione per la propria vita nel complesso passa dal 39,6% del 2017 al 41,4% dell'anno successivo.

E nel 2018 sono in aumento anche le persone soddisfatte della propria situazione economica: il 53% dal 50,5% dell'anno prima.

Sul lavoro, invece, gli italiani hanno mantenuto lo stesso grado di soddisfazione che avevano nel 2017. In compenso aumentano le famiglie che giudicano stabile la propria situazione economica, che passa dal 59,5% del 2017 al 62,5%, mentre dal 7,4% all'8,1% sono le famiglie che la giudicano migliorata.

Anche il giudizio sull'adeguatezza delle risorse economiche familiari mostra segnali di miglioramento: la quota di famiglie che le valuta adeguate sale dal 57,3% del 2017 al 59,0% del 2018.

Anche per le relazioni familiari si confermano alti livelli di apprezzamento nel 2018 con il 90,1% delle persone che si ritiene soddisfatto. Elevata e in leggero aumento la quota di individui molto o abbastanza soddisfatti per le relazioni amicali (dall'81,7% del 2017 all'82,5%).

È stabile e su livelli alti anche la soddisfazione per il proprio stato di salute (80,7% delle persone di 14 anni e più) e per il tempo libero (66,2%).



C'è infine un ultimo dato che non è del tutto marginale all'elenco di meraviglie di cui l'Istat ci ha informato: la rilevazione è stata condotta nel primo trimestre del 2018!