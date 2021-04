Il 3 Marzo scorso abbiamo lanciato una raccolta di firme diretta al Dipartimento per le Pari Opportunità (Presidenza del Consiglio dei Ministri) ed a Elena Bonetti, Ministra della Famiglia e delle Pari opportunità, per l’istituzionalizzazione delle borse di lavoro per le donne vittime di violenza, che secondo noi è una battaglia di civiltà e diritto, per Il lavoro come cura e riscatto per le donne vittime di violenze.

Stamattina la nostra petizione ha superato le 15.000 firme (sino a 5 giorni fa avevamo raggiunto 1.500 firme), e a questo punto vogliamo raggiungere almeno 20.000 firme, e cercare di farci sentire veramente dai responsabili politici ed istituzionali, per far sì che possano realmente proporre un disegno di legge per l’istituzionalizzazione di questo strumento importante per il futuro delle donne vittime di violenza.

Chi non ha ancora firmato può farlo collegandosi a questo link:

http://chng.it/q55Cy2hZ