Di seguito il discorso della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, pronunciato alla plenaria del Parlamento europeo sulla crisi dello Stato di diritto in Polonia e il primato del diritto dell'Unione europea.

Quasi 40 anni fa, nel dicembre 1981, il regime comunista in Polonia impose la legge marziale. Molti membri di Solidarność, il sindacato indipendente, e di altri gruppi furono messi in carcere. Semplicemente, perché avevano difeso i loro diritti. Il popolo polacco voleva la democrazia, come milioni di altri europei da Budapest a Tallinn, a Berlino Est. Volevano la libertà di scegliere il loro governo. Volevano libertà di parola e organi di informazione liberi. Volevano la fine della corruzione. E volevano tribunali indipendenti per proteggere i loro diritti. I popoli dell'Europa centrale e orientale volevano entrare a far parte della famiglia europea dei popoli liberi, una forte comunità di valori e democrazia. Perché questo è l'obiettivo dell'Europa e questo è ciò che l'Europa rappresenta.La recente sentenza della Corte costituzionale polacca mette fortemente in discussione questi aspetti. Da tempo ci preoccupiamo per l'indipendenza della magistratura. I giudici hanno visto revocare la loro immunità e sono stati cacciati dall'incarico senza giustificazione. Ciò minaccia l'indipendenza della magistratura, che è un pilastro fondamentale dello Stato di diritto. Abbiamo adottato una serie di misure. Continuiamo ad avere un dialogo regolare [con il Governo polacco, ndr]. Ma purtroppo la situazione è peggiorata. E questa non è solo il parere della Commissione: è quanto è stato confermato anche dalla Corte di giustizia europea e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. E questo è culminato nella più recente sentenza della Corte costituzionale polacca.La Commissione Europea sta, in questo momento, valutando attentamente tale sentenza. Ma posso dirlo già fin d'ora: sono profondamente preoccupata. Questa sentenza mette in discussione i fondamenti dell'Unione europea. È una sfida diretta all'unità dell'ordinamento giuridico europeo. Solo un ordinamento giuridico comune garantisce pari diritti, certezza del diritto, fiducia reciproca tra gli Stati membri e quindi politiche comuni. È la prima volta in assoluto che un tribunale di uno Stato membro rileva l'incompatibilità dei trattati dell'UE con la costituzione nazionale. Questo ha gravi conseguenze per il popolo polacco. Perché la sentenza ha un impatto diretto sulla tutela della magistratura. La sentenza lede la tutela dell'indipendenza giudiziaria garantita dall'articolo 19 del Trattato e interpretata dalla Corte di giustizia europea. I polacchi devono poter contare su un trattamento equo e paritario nel sistema giudiziario, proprio come qualsiasi altro cittadino europeo. Nella nostra Unione godiamo tutti degli stessi diritti. Questo principio di base ha un impatto fondamentale sulla vita delle persone. Perché se il diritto europeo fosse applicato in modo diverso a Grenoble, Göttingen o Danzica, i cittadini dell'UE non potrebbero far valere gli stessi diritti ovunque.Al momento dell'adesione all'UE, il popolo polacco ha riposto la sua fiducia nell'Unione europea. Si aspettavano che l'UE difendesse i loro diritti. E giustamente. La Commissione è la custode del Trattato. È dovere della mia Commissione proteggere i diritti dei cittadini dell'UE, ovunque vivano nella nostra Unione. Lo Stato di diritto è il collante che unisce la nostra Unione. È il fondamento della nostra unità. È essenziale per la tutela dei valori su cui si fonda la nostra Unione: libertà, democrazia, uguaglianza e rispetto dei diritti umani. Questo è ciò che tutti i 27 Stati membri hanno sottoscritto come parte di questa Unione, come paesi sovrani e popoli liberi.Non possiamo e non permetteremo che i nostri valori comuni siano messi a rischio. La Commissione agirà. E le opzioni sono tutte note. La prima opzione sono le violazioni, in cui impugniamo legalmente la sentenza della Corte costituzionale polacca.Un'altra opzione è il meccanismo di condizionalità e altri strumenti finanziari. Il governo polacco deve ora spiegarci come intende proteggere il denaro dell'Europa, vista questa sentenza della sua Corte costituzionale. Perché nei prossimi anni investiremo 2.100 miliardi di euro con il Bilancio Pluriennale e il programma di ripresa NextGenerationEU. Questi sono i soldi dei contribuenti europei. E se la nostra Unione sta investendo più che mai per far avanzare la nostra ripresa collettiva, dobbiamo proteggere il bilancio dell'Unione dalle violazioni dello Stato di diritto.La terza opzione è la procedura dell'articolo 7. Questo è il potente strumento del Trattato. E dobbiamo tornarci. Perché permettetemi di ricordarvi: la Corte costituzionale polacca che oggi ha messo in dubbio la validità del nostro Trattato è la stessa corte che ai sensi dell'articolo 7 consideriamo non indipendente e legittima. Questo arriva in molti modi al punto di partenza.Mi dispiace profondamente che ci troviamo in questa situazione. Sono sempre stata un fautore del dialogo e lo sarò sempre. Questa è una situazione che può e deve essere risolta. E vogliamo una Polonia forte in un'Europa unita. Vogliamo che la Polonia sia al centro dei nostri dibattiti sulla costruzione di un futuro comune. La Polonia ha una partecipazione in Europa. Insieme, possiamo costruire un'Europa forte e fiduciosa in un mondo in cui altre grandi potenze diventano sempre più assertive. L'Europa ha beneficiato dell'esperienza unica della Polonia. Senza il popolo polacco, il nostro viaggio europeo sarebbe stato molto diverso.Quando Karol Wojtyła, come Papa Giovanni Paolo II andò in patria, cambiò per sempre la storia europea. Quando Lech Wałęsa con un gruppo sparso di sindacalisti ha sconfitto un potente esercito, abbiamo visto l'inizio della caduta della cortina di ferro. E quando il presidente Lech Kaczyński ha ratificato il Trattato di Lisbona insieme alla Carta dei diritti fondamentali, ha riaffermato l'impegno della Polonia nei confronti dei nostri valori. I polacchi hanno svolto un ruolo fondamentale nel rendere integra la nostra Unione, consentendo alla loro patria di prosperare come parte vitale della nostra Unione. E lo saranno sempre. Polonia, sei e sarai sempre nel cuore dell'Europa.Polonia, sei e sarai sempre nel cuore dell'Europa!

Viva la Polonia!

Viva l'Europa!