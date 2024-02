I carabinieri della compagnia di Monreale con i colleghi del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un 29enne di San Cipirello, per detenzione di droga. I militari nel corso di una perquisizione hanno trovato in casa dell’indagato, in un’intercapedine creata nella parete del bagno, 820 grammi di cocaina.

Oltre la detenzione, nell'abitazione è stato certificato lo spaccio continuativo di sostanze stupefacenti. Il ragazzo ha dichiarato ai militari la detenzione ma rimane fermo sull'innocenza riguardante l'accusa di spaccio.

La droga è stata sequestrata e inviata al competente laboratorio analisi per le sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo, per gli accertamenti tecnici. L’arresto è stato convalidato dal gip di Palermo.