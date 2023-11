il Dj Aniceto, uno dei dj italiani più impegnati nel sociale, testimonial di campagne per la guida sicura per l’associazione Familiari vittime della strada AFVS, ex membro della Consulta per le politiche antidroga a Palazzo Chigi, esperto di fenomeni giovanili, è anche denominato come il dj anti-droga. In questi giorni ha superato i 5 milioni di Like sul suo profilo TikTok. Raggiunto telefonicamente ha affermato: Sono molto felice.

Per i temi che tratto come quelli delle varie dipendenze con ironia è un bel traguardo e tutti i messaggi di interesse e coinvolgimento che mi stanno inviando i giovanissimi sono un bel segnale di speranza. La droga è un killer che si approfitta anche dell’ ingenuità delle persone. Ecco perché non bisogna mai finire di sensibilizzare e di parlarne.

“Non avrei mai pensato che su tik tok, social soprattutto popolato da giovanissimi e dove principalmente si balla, si ride e si scherza, ci potesse essere spazio anche per la sensibilizzazione su temi sociali.” – Ha affermato Dj Aniceto – “Sono sbarcato su TiK Tok da un paio d'anni e Come faccio su tutti i social, cerco di informare sui danni che possono provocare la droga, l'alcol ed il bullismo. Pensate che per la ripartenza dopo il lockdown, delle discoteche ho inserito un video per far capire la facilità di introduzione della droga dello stupro in un bicchiere. E a sorpresa è diventato virale con quasi 3 Milioni di Visualizzazioni. Ho sempre parlato male di tik tok e la sua dubbia valenza sociale, ma mi sono ricreduto. Frequentandolo mi sono accorto che è uno dei social più all’avanguardia in termini di sicurezza e contro il cyber bullismo. Non ci sono offese, nudi e atti delinquenziali. Lo consiglio anche ai bambini."



Vi ricordiamo che Dj Aniceto, salernitano di nascita, è anche opinionista nei programmi tv di Piero Chiambretti. Nella sua lunga carriera e dopo svariate esperienze di vita si e' avvicinato al mondo della religione sposando i suoi piu' spirituali dettami. il dj e' un vero e proprio messaggero dei sani valori tra i giovani sui social network più in voga come appunto tiktok Facebook, twitter ed Instagram con un anticonvenzionale campagna contro tutte le dipendenze diventata culto.

Per il biennio 2013/2014 Dj ANICETO è stato scelto come testimonial del 'caravan della prevenzione' dalla comunita' terapeutica 'Strada Facendo' di Foggia ed in piu' vanta svariate collaborazioni benefiche per la comunita' di san Patrignano. Dj Aniceto, nel 2000 ha remixato l’inno di Mameli guadagnandosi il plauso dell’ex presidente della repubblica Ciampi. E’ stato inoltre testimonial dei sani valori ed opinionista dei giovani in molti programmi tv tra i quali il Festival Di sanremo 2008 Rai 1 presentato da Chiambretti/Baudo.

Ed in programmi come 'Matrix' su Canale 5, detto fatto su rai due, 'avanti un altro' su canale 5, cominciamo bene su rai3, pomeriggio sul due su rai 2. La passata stagione calcistica è stato ospite più volte per parlare della sua squadra del cuore, la Salernitana a Tiki taka su Italia 1. Ultimamente è stato ospite dell'autorevole trasmissione televisiva di RAI 1 "A sua Immagine" in una puntata a lui dedicata dove ha parlato della sua vita e della sua carriera artistica. Ieri invece è stato testimonial di una manifestazione contro tutte le dipendenze 'Abbraccia la Vita" al Next (ex-tabacchificio) a Capaccio-Paestum (Sa) evento ad altissimo tasso sociale dove hanno partecipato centinaia di alunni delle scuole del territorio.