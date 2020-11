L’Assessore Simone Magistri con l’esperto Pietro Formica ha effettuato un sopralluogo all’asilo nido di S. Pietro riscontrando criticità sulle condizioni del verde e del decoro. «Gli spazi verdi sono trascurati, – ha detto Formica – il cortile della scuola risulta pieno di erbacce ed alcuni alberi precari, sintomo di totale abbandono. La responsabile del plesso ha fatto anche notare alcuni problemi secondari, già più volte sollecitati negli anni passati, che ho già provveduto a risolvere. Per il verde mi sono già attivato a predisporre una relazione e a breve saranno posti in essere tutti gli atti per avviare le procedure utili a ripristinare le migliori condizioni di fruibilità per i nostri piccoli concittadini».

Il Comune ha aderito all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), banca dati istituita al Ministero dell’Interno. L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) è la banca dati nazionale, nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali. Essa consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici, ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche. L’ANPR consentirà di evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni; garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico; semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti, e molto altro ancora. «Attualmente – come spiega l’Assessore Maurizio Capone – con l’entrata del Comune di Milazzo, avvenuta il 19 novembre scorso, i comuni italiani subentrati sono 6.740».

L’esponente della Giunta Midili ha ringraziato il personale dell'ufficio anagrafe del Comune, che ha provveduto ad effettuare tutte le operazioni propedeutiche al subentro e tutte le attività di bonifica degli archivi anagrafici.

Come concordato con i commercianti nel corso della riunione convocata dall’Assessore allo Sviluppo Economico Capone nelle scorse settimane, l'Amministrazione ha deciso di far installare luminarie natalizie nel centro cittadino per rendere maggiormente attrattivo il territorio al turismo di prossimità ed ai cittadini e consentire alle attività commerciali un incremento di presenze e di potenziali clienti utili ad una ripresa dell'economia cittadini. Ciò alla luce del periodo di profonda crisi provocato dall'emergenza Covid.

Accogliendo un atto di indirizzo del Sindaco, il dirigente del 6° settore (Turismo e spettacolo) Andreina Mazzù ha firmato la determina, con la quale si affida alla ditta New Sat di Giuseppe Alibrando con sede ad Olivarella l'incarico di procedere all'installazione dell’illuminazione natalizia.

In particolare saranno installate una sessantina di decorazioni luminose 2D e 3D e un centinaio di addobbi a led ad alta luminosità sugli aranceti. Le vie interessate saranno la Giacomo Medici, Cumbo Borgia, via Umberto I, Marina Garibaldi, Santa Maria Maggiore, la strada compresa tra l’ufficio postale e piazza della Repubblica, Piano Baele e piazza Mazzini. La spesa prevista 15 mila euro, oltre Iva.