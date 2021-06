Non c'è 'pace' per EDF, la multinazionale nucleare francese: a pochi giorni dall'incidente di Taishan (di cui è comproprietaria dell'impianto cinese) i tribunali francesi accolgono gli esposti degli ambientalisti e sanzionano la potente azienda per le note negligenze alla centrale nucleare di Gravelines.



Qui il comunicato della più grande organizzazione (coordinamento) antinucleare in Europa, Sortir Du Nucléaire:

"Il 21 giugno 2021, a seguito dell'azione intrapresa dalle nostre associazioni, il tribunale di Dunkerque ha sanzionato EDF per l'installazione di tubi di scarico, illegali, presso la centrale nucleare di Gravelines.

Le nostre associazioni accolgono con favore questa condanna."



La notizia, che difficilmente avremo l'opportunità di conoscere sulla stampa italiana, in era nuclearista dei Cingolani a cinque stelle.... trova già fonti verificabili in Francia e ben oltre, diciamo, quelle "ambientaliste".



Ouest-France (AFP)

EDF condamnée pour des infractions à la centrale nucléaire de Gravelines



TV5Monde

EDF condamnée pour des infractions à la centrale nucléaire de Gravelines



Nell'aprile 2016, l'Autorità per la sicurezza nucleare aveva rilevato che la centrale di Gravelines aveva 11 tubi di scarico illegali. Nonostante i rischi di inquinamento, le sostanze veicolate da tali tubazioni che confluivano nel canale di adduzione (acque suscettibili di essere contaminate, reflui liquidi provenienti da discariche di acido cloridrico o idrocarburi, ecc.), non sono state quindi oggetto di alcuna valutazione ambientale.

Nonostante sia stato ordinato a EDF di regolarizzare la situazione, i fatti osservati a fine 2017 hanno comunque mostrato una negligenza: deviazione degli scarichi su condotte legali non operative, impianti idraulici non funzionanti, mancato controllo degli effluenti liquidi radioattivi sulle tubazioni interessate (risultate essere inoltre non a tenuta stagna) ... Una tale situazione avrebbe potuto portare ad un inquinamento chimico o radioattivo delle acque del canale di ingresso, poi del mare.

Il 25 gennaio 2018, la Rete “Sortir du nucléaire”, ADELFA*, Amis de la Terre Dunkerque, France Nature Environnement, Nord Nature Environnement e Virage Énergie hanno presentato una denuncia contro EDF e il gestore dell'impianto per violazioni del Codice Ambientale (tra cui il reato di inquinamento delle acque) e le norme relative agli impianti nucleari di base.

Poiché il caso era stato chiuso frettolosamente all'inizio del 2019, la rete "Sortir du nucléaire" ha presentato una citazione diretta contro EDF il 13 dicembre 2019 affinché il tribunale di Dunkerque potesse essere adito direttamente del caso e le associazioni locali sono diventate parti civili.

A seguito dell'udienza, svoltasi lunedì 17 maggio presso il tribunale di Dunkerque, il tribunale ha condannato EDF per tutte le violazioni della normativa nucleare.



"Le nostre associazioni sono liete che EDF sfugga all'impunità" si nota nel comunicato della Reseau francese.

C'è da dire che nel frattempo la situazione sul sito non è migliorata.

A giugno 2019, l'ASN ha rilevato le cattive condizioni di alcuni impianti di gestione delle acque reflue, che potrebbero causare inquinamento ambientale; nel giugno 2020 un nuovo sopralluogo ispettivo ha evidenziato un problema di tracciabilità degli scarichi e uno stato degli impianti (manutenzione e sorveglianza) che non consentiva di prevenire o limitare gli scarichi nell'ambiente. Infine, nel gennaio 2021, un altro sopralluogo ha riscontrato la presenza di effluenti liquidi radioattivi in ​​una grondaia, a seguito di diverse perdite in un tubo.

"Questo lunga serie di negligenze, che mette in pericolo l'ambiente e i lavoratori, deve essere denunciato a gran voce e deve cessare. Questa negligenza dovrebbe metterci in guardia sul desiderio di EDF di lasciare in funzione i vecchi reattori Gravelines per altri dieci anni, dieci anni di troppo. Un tentativo disperato di procastinare la tenuta infunzione che riguarda anche tutti gli altri reattori francesi. Urge uscire dal nucleare!" si ribadisce ancora nel comunicato.

Trovate una sintesi più dettagliata del caso e una relazione dell'udienza in questa pagina:

https://www.sortirdunucleaire.org/Gravelines-rejets-illegaux