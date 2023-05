Si attende il nome del sostituto di Giuseppe Zafarana. I tempi sono stretti e Giorgetti, a capo del Mef, parla di approccio ponderato e prioritario. Il Cdm dovrebbe arrivare a breve, è dunque una corsa contro il tempo quella delle nuove nomine per i vertici istituzionali.

La triangolazione Palazzo Chigi, Mef e ministero della difesa è concentrata. Per la finanza, l'attuale comandante in seconda, Andrea De Gennaro, resta in pole. Oggi è andato in scena il saluto di Zafarana che passerà alla presidenza di Eni. Interim, proprio a De Gennaro. Lo scontro in sede di Governo sulla questione, il dossier GdF è rinviato.

