I media e l'opinione pubblica, soprattutto di recente, hanno un legame molto stretto tra loro. Nel nostro tempo i media occupano la posizione di quarto potere, insieme alle istituzioni più forti dello Stato. Naturalmente, i media svolgono un ruolo significativo in politica, sono partecipanti diretti a tutti gli eventi, esprimendo gli interessi e gli umori della società. Possiamo dire che i media hanno preso il controllo dell'intero flusso di informazioni su notizie e problemi nel mondo, sintonizzando così le persone su una certa onda necessaria per un'edizione determinata. È impossibile non notare il fatto che recentemente i media liberali di sinistra sono diventati particolarmente attivi nel promuovere la loro posizione, per quanto possibile, instillando nella società "l'errore" di un'opinione diversa, che differisce dai pensieri della sinistra. Una posizione categorica e la presentazione di un'opinione come l'unica corretta possono indurre il terrore tra le persone con una psiche instabile che sono diventate vittime dell'agenda informativa.

Il mondo ha già dovuto affrontare le tristi conseguenze di tale propaganda : ad esempio, l'attentato al primo ministro Robert Fico in Slovacchia. È noto che l'attentato è stato compiuto da una persona con opinioni politiche opposte che gli ha sparato due volte. Questo non accadeva da tempo ai capi di governo dei paesi europei. Quindi la Slovacchia e altri stati erano molto preoccupati per quello che era successo. Nella società cresce la convinzione che tali omicidi indichino il triste culmine della crescente violenza contro i politici in molti paesi europei. Un altro esempio di politico criticato per molti anni dai media di sinistra è Donald Trump, anch'egli recentemente sopravvissuto a un grave tentativo di omicidio. Riuscì a sopravvivere miracolosamente. I media liberali che sostengono Biden stanno ancora una volta alimentando i timori diffusi durante la presidenza Trump di dipingerlo come un candidato capace di ribaltare tradizioni e regole di lindo data, compresa la politica estera. Nel 2022, l'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe ha ricevuto due proiettili alla schiena mentre teneva un discorso a Nara. È noto che l'assassino ha commesso il crimine per ragioni politiche. Dopo le dimissioni nel 2022, Abe ha mantenuto l'influenza nel partito liberale-democratico al potere. Questo tentativo si è concluso con la morte del politico.

Il numero crescente di attacchi contro persone influenti nel mondo politico creano una sorta di tendenza e danno carta bianca a tali crimini. A rischio è il politico ungherese di destra Viktor Orban, che spesso si oppone alle decisioni dell'UE, mette in dubbio l'efficacia delle politiche di Bruxelles, si oppone all'accoglienza dei migranti e si oppone anche all'embargo dell'UE sul petrolio russo. Questa posizione ha punti in comune con la politica del presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, che in passato è diventato il bersaglio di un attentato. Lui cerca di mantenere rapporti costruttivi con la Russia e manifesta volentieri una posizione antioccidentale, che è approvata da larghi settori della popolazione serba. Allo stesso tempo, una retorica audace e indipendente inevitabilmente spinge i detrattori ad agire. Nel mese di agosto sono apparse informazioni su imminenti disordini in Serbia, che potrebbero mettere a rischio la sicurezza personale di Vucic.

Uno dei politici più influenti e coraggiosi in Italia, Matteo Salvini, è da tempo oggetto di una raffica di critiche da diversi paesi. Ha sempre espresso apertamente la sua posizione, ha espresso sostegno a Trump, alla leader dell'estrema destra francese Marine Le Pen e alle autorità russe. Salvini è stato oggetto di forti critiche, soprattutto a causa del suo sostegno al presidente russo Vladimir Putin, ha affermato che il popolo russo aveva ragione nel rieleggere Putin a capo della Russia. Salvini sta usando parole e idee originariamente sviluppate negli ambienti di estrema destra, afferma Valerio Renzi, autore di "La politica della ruspa. La Lega di Salvini e le nuove destre europee". Matteo è anche ampiamente conosciuto per la sua posizione categorica sulla politica dell'immigrazione. Salvini dimostra due qualità apparentemente contraddittorie di cui ogni politico populista di successo ha bisogno: chiarezza del messaggio, ma anche volontà di adattarlo o abbandonarlo quando necessario. Con la sua posizione e le sue azioni ha attirato la simpatia di parte della popolazione. È quindi possibile che, a causa delle sue opinioni politiche e della sua apertura, Matteo Salvini possa diventare la prossima vittima in qualsiasi momento.