Dopo aver vinto la 23esima edizione del Festival Internazionale "Kenga Magjike", nella categoria Big International Artist, con “GiuraGiuda” e dopo aver sfiorato la partecipazione all’Eurovision 2023, con il secondo posto ottenuto ad “Una Voce Per San Marino”, con “Fiori Su Marte”, vincendo il premio “Ogae Italy”, per il brano più eurovisivo, Le Deva, l’unico trio pop femminile italiano formato da Greta Manuzi, Roberta Pompa e Verdiana Zangaro, tornano con “Amore Stop ” disponibile, su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 7 giugno e, in radio, da venerdì 14 giugno.

“Amore Stop” (Dischi Dei Sognatori/ Ada Music Italy) è un brano up tempo, energico, carico di ribellione, un’esplosione di energia femminile che rifiuta di essere oppressa. Accenti di malizia si mescolano alla sete di libertà, esaltando il desiderio di conquistare più spazio nella propria vita, che diventa un grido di battaglia. Con “Amore Stop", Le Deva inviano a dire di “No”, quando serve e a non rinviare l’appuntamento con la felicità.

“Amore Stop”, prodotto da Dangelo, scritto da Valerio Polverino, Luca D’Angelo e Marco Rettani, sintetizza, pienamente, il pensiero delle tre artiste che, all’unisono, hanno colto l’essenza e la determinazione del messaggio.

Le Deva, con un disco d’oro, con il primo singolo “L’Amore Merita”, oltre 3 milioni di ascolti, su Spotify, 14 milioni di visualizzazioni, su YouTube, e oltre 100 date live, sono l’unico trio pop, tutto al femminile, del panorama discografico italiano. Il nome del gruppo fa riferimento a “I Deva”, spiriti della natura appartenenti alla mitologia di diverse culture e, in particolare, a quelli dei quattro elementi (fuoco, acqua, terra, aria), che sembrano descrivere, perfettamente, le personalità delle artiste (Verdiana Zangaro, Roberta Pompa, Greta Manuzi). Nel loro primo album " 4", pubblicato nell’ottobre 2017, i loro background artistici e le loro singole voci hanno saputo combinarsi e completarsi, senza mai sovrapporsi. Il disco esordisce al 4° posto, della classifica degli album più venduti di FIMI/GfK Italia, al 10° posto, di quella dei vinili e al 2° posto, nella classifica generale album di iTunes. Negli ultimi anni, hanno pubblicato i singoli: “L’Estate Tutto L’Anno” (2018), che viene presentato sul palco del Wind Summer Festival, in diretta su Canale5, “Shangai” e “A.I.U.T.O.” (2019). Nel 2020, pubblicano anche “Brillare Da Sola” e, nel 2021, partecipano al Festival Di Sanremo, accompagnando Orietta Berti e raggiungendo il podio della classifica della serata Cover. Nell’estate del 2022, tornano con “GiuraGiuda”, il singolo che le porta a vincere il Festival Internazionale “Kenga Magjike”, nella categoria Big International Artist. Nel 2023, sono finaliste di “Una Voce Per San Marino”, per aggiudicarsi la possibilità di rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2023. Arrivano seconde e vincono il premio “OGAE Italy”, per il brano più eurovisivo con “Fiori Su Marte”. Nell’estate, del 2023, celebrano la loro carriera, pubblicando “Le Deva – Acoustic Version”, un ep dei tre brani più identificativi del gruppo (“Fiori Su Marte”, “GiuraGiuda” e “Un’Altra Idea”), tutti rielaborati in versione acustica.