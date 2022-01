C'è grande fermento nella sede della Holding Edizione di Ponzano Veneto (TV), è infatti giunto il momento di nominare un nuovo Presidente che sia in grado di gestire la cassaforte della Famiglia Benetton dopo alcuni anni di incertezza.

Questa volta i membri della seconda Generazione Benetton, ossia i discendenti dei quattro fondatori Luciano, Giuliana, Gilberto e Carlo Benetton, sembrano compatti e sostanzialmente d'accordo sul nome di Alessandro Benetton, figlio di Luciano, come profilo ideale per la poltrona di Edizione Holding, vacante da più di un anno e affidata pro tempore al fedelissimo manager Enrico Laghi.

Una volta accettata la sfida, Alessandro Benetton avrà il compito di salvaguardare ed incrementare il tesoro dei Benetton del valore stimato di 12 miliardi di Euro, che appunto, è il valore complessivo della Holding Edizione. I primi dossier che il nuovo presidente di Edizione dovrà affrontare sono piuttosto spinosi: Atlantia, Generali, Benetton Group e Autogrill.

L'Unione dei Commercianti Bistrattati si aspetta molto dalla ristrutturazione di Benetton Group, la divisione di Edizione che comprende il marchio United Colors of Benetton, Undercolors e Sisley e che che hanno determinato le fortune iniziali della famiglia di imprenditori trevigiani e che da troppo tempo sono in crisi. Attualmente l' Amministratore Delegato di Benetton Group è Gianni Mion che ha scommesso di raggiungere l'agognato pareggio di bilancio entro l'anno 2023 anche se i segnali del mercato sembrano meno incoraggianti del previsto.

Cosa cambierà nel board di Edizione con la nomina di Alessandro Benetton nel ruolo di Presidente? Innanzitutto si parla di "snellimento delle procedure di uscita" ossia di un diritto di prelazione degli altri eredi della famiglia Benetton nel caso in cui il rappresentante di uno dei quattro "rami" decidesse di vendere le proprie quote della Holding Edizione, in pratica come accade in altre potenti famiglie industriali sul modello della Famiglia Agnelli.

In secondo luogo sarà prevista l'elezione nel consiglio di Amministrazione della Holding Edizione di un solo membro rappresentante per ognuno dei quattro differenti rami della dinastia facenti capo ad ognuno dei quattro fratelli fondatori (Luciano, Giuliana, Gilberto e Carlo Benetton)

Probabilmente ci saranno novità anche per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione della Holding Edizione che potrebbe essere rinnovato già da subito (appena nominato Presidente Alessandro Benetton) nonostante abbia mandato a restare in carica fino al 2023. Secondo i bene informati, infatti, tutti i membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione sarebbero disposti a dimettersi subito per permettere l'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione di Edizione il più possibile congeniale ai piani del nuovo Presidente neoeletto.

Non sarà affatto semplice per Alessandro Benetton, reduce dal successo dell'organizzazione dei Campionati del Mondo di Sci di Cortina, gestire un impero tanto importante e vasto (per quantità di interessi) come quello della famiglia Benetton, tuttavia il solo fatto di essere riuscito a mettere d'accordo i numerosi eredi Benetton sul suo nome per la poltrona di Presidente della Holding Edizione può essere considerato un risultato incoraggiante. Si sa che "chi ben comincia è metà dell'opera".