Il gestore dell’impianto di trattamento nei rifiuti di Trapani ha comunicato che sino a martedì la discarica sarà chiusa: a seguito di ciò potrebbero registrarsi dei disagi nella raccolta dei rifiuti anche nella città di Milazzo, nonostante nei giorni scorsi siano state attuate delle soluzioni per limitare al massimo le criticità, raccogliendo con regolarità le varie frazioni di rifiuto previste dal calendario.

Adesso pero i mezzi di trasporto della Caruter sono carichi d’immondizia che non è stato possibile portare in discarica e quindi l’invito dell’Amministrazione alla cittadinanza è quello di limitare i conferimenti, soprattutto evitando di depositare, cosa peraltro non consentita, sacchetti nei cestini collocati in città e nelle spiagge, che sono già stracolmi, poiché non è stato possibile nella giornata odierna svuotare. In diverse zone sono rimasti poi dei sacchetti con rifiuto indifferenziato, che non andava smaltito in queste giornate; ma che è stato colpevolmente abbandonato da chi si ostina a non voler rispettare le regole.

L’intento è di assicurare il ritiro delle altre frazioni di rifiuto (domani umido e vetro, lunedì umido); ma è fondamentale la collaborazione dei cittadini, anche se la responsabilità appartiene a chi di dovere a livello comunale, dopo che già i cittadini pagano esosi tributi per la raccolta dell’immondizia.