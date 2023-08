Il due volte candidato agli Oscar, Lukasz Zal, riceverà il prestigioso Variety Artisan Award per il suo apprezzato lavoro nel film The Zone of Interest, considerato il favorito di quest'anno per la categoria Miglior film internazionale. Si tratta di un Tributo speciale che annualmente viene assegnato durante uno dei festival chiave dell'Awards Season, il Toronto International Film Festival.

Su questa lunghezza d’onda negli ultimi 4 anni 2 volte il destinatario di questo riconoscimento ha conquistato successivamente anche la candidatura all’Oscar: Roger Deakins (1917) e Ari Wegner (Il potere del cane).