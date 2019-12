Dopo che una donna, sotto osservazione medica per 48 ore, era stata evacuata dalla Ocean Viking insieme a suo figlio di un anno e mezzo e a sua sorella, per i 159 migranti rimasi a bordo della nave soccorso gestita dal SOS Mediterranee e MSF, dopo poche ore, è arrivata la notizia dell'autorizzazione allo sbarco nel porto di Taranto, dove l'arrivo è previsto snella giornata di lunedì.





BREAKING All remaining 159 survivors onboard the #OceanViking will be disembarked in Taranto (Italy). The #OceanViking is expected to arrive in Taranto tomorrow. @SOSMedIntl & @MSF_Sea crews are relieved to know all of them will finally reach safety. pic.twitter.com/R93VipYaPQ