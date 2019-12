Nel pomeriggio dell'ultimo giorno dell'anno la Reuters ha riportato la notizia di un papa Francesco visibilmente contrariato che ha dovuto faticare per liberarsi da una donna, presente tra le persone che affollavano Piazza San Pietro, che gli aveva afferrato la mano e lo stava tirando verso di sé.

Francesco, come in altre occasioni, stava camminando tra la gente in piazza San Pietro, salutando i fedeli, mentre si recava a far visita al presepe allestito davanti alla basilica.

Dopo aver salutato un bambino, il papa si è poi subito allontanato dalla folla a causa di una donna vicina che gli aveva letteralmente afferrato la mano tirando a sé. Un gesto brusco e inatteso che ha fatto credere che avesse causato dolore al Papa che, per quanto possibile, ha subito ritratto la mano.

La donna, che aveva fatto il segno della croce mentre il Papa stava avvicinandosi, mentre tirava Francesco ha pronunciato anche delle parole che però sono risultate incomprensibili.



Nel primo pomeriggio, Papa Francesco si era recato nella chiesa di San Giuseppe al Nomentano, sedendosi in uno dei banchi nei pressi del feretro, per partecipare al funerale di Maria Grazia Mara, 95 anni, esperta di Patristica, professoressa autrice di diversi libri sulle figure principali della storia del cristianesimo e amica personale di Bergoglio.