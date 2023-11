Come scegliere un regalo? Cosa regalare a Natale? Manca meno di un mese alle feste natalizie e questi quesiti, qualcuno già ha iniziato a porseli.

Come far sì che un regalo sia gradito? Esiste un vademecum e alcune domande a cui possiamo rispondere per agire per il meglio. Non neghiamolo, a tutti piacerebbe fare il regalo perfetto, e non uno qualsiasi, generico, che il destinatario riciclerà o che addirittura butterà nel cestino.

Disegnare un identikit

La prima domanda da porci prima di fare un regalo è: Conosciamo bene quella persona, i suoi gusti e le sue passioni?

A dispetto del passato, quando si regalavano oggetti, oggi sembra che questa usata sia quasi passata di moda, almeno tra i giovani. Oggi, si regalano emozioni, si regalano esperienze.

Quali esperienze regalare?

A meno che non abbiamo a che fare con un acrobata o un temerario, che ama sport estremi, le esperienze da regalare sono tante e vanno dalle SPA ai week end, ai viaggi, a cene esclusive, a visite guidate e infine, anche ad abbonamenti a Paytv, come Prime Video Channels, ma anche Audible, la piattaforma per ascoltare audiolibri.

L'intrattenimento è in forte ascesa, le persone amano ascoltare store, guardare film, leggere libri.

Il mercato dei contenuti digitali continua a crescere – Ciò risulta da una ricerca dell’Osservatorio Digital Content – School of Management del Politecnico di Milano, in occasione del doppio convegno “Digital Audio: Music, Podcast & Audiobook” e “Digital News & Ebook”.

I Podcast sono molto cresciuti negli ultimi tempi, anche se in italia numeri sono ancora contenuti. Infatti, si tratta del 20/25% di ascoltatori assidui. Alcune piattaforma permettono di ascoltare tutto, mentre altre consentono di abbonarsi a singoli contenuti.

Come fare il regalo giusto? Osservare per conoscere hobby e passioni, e infine, scegliere di regalare esperienze uniche e momenti belli, al posto di inutili oggetti.