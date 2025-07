Il discorso del Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, nel suo intervento di apertura dei lavori della conferenza internazionale ad alto livello per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese, presso la sede delle Nazioni Unite a New York:

Ringrazio il governo della Francia e il Regno dell’Arabia Saudita per aver organizzato questa conferenza internazionale sull’attuazione della soluzione dei due Stati. Siamo qui oggi con gli occhi ben aperti – pienamente consapevoli delle sfide che ci attendono.Sappiamo che il conflitto israelo-palestinese dura da generazioni – sfidando le speranze… sfidando la diplomazia… sfidando innumerevoli risoluzioni… sfidando il diritto internazionale.Sappiamo che il conflitto continua a mietere vittime, distruggere il futuro e destabilizzare la regione e il nostro mondo.Ma sappiamo anche che la sua persistenza non è inevitabile. È un conflitto che può essere risolto. Ciò richiede volontà politica e leadership coraggiosa. E richiede verità. La verità è che siamo a un punto di rottura. La soluzione dei due Stati è oggi più lontana che mai.Nulla può giustificare i terrificanti attacchi terroristici del 7 ottobre da parte di Hamas, né la presa di ostaggi – eventi che ho condannato più volte. E nulla può giustificare la distruzione sistematica di Gaza, che si è svolta sotto gli occhi del mondo.La popolazione ridotta alla fame. L’uccisione di decine di migliaia di civili. L’ulteriore frammentazione del Territorio Palestinese Occupato. L’espansione incessante degli insediamenti. L’ondata di violenza dei coloni contro i palestinesi. La demolizione di case e lo sfollamento forzato della popolazione. I cambiamenti demografici imposti sul terreno. L’assenza di qualsiasi prospettiva politica credibile. E il sostegno – espresso in una dichiarazione votata la scorsa settimana alla Knesset – all’annessione della Cisgiordania occupata.Chiariamo una cosa: l’annessione strisciante della Cisgiordania occupata è illegale. Deve finire.La distruzione indiscriminata di Gaza è intollerabile. Deve finire.Le azioni unilaterali che minano irreversibilmente la soluzione dei due Stati sono inaccettabili. Devono finire.Questi non sono eventi isolati. Fanno parte di una realtà sistemica che sta smantellando le fondamenta della pace in Medio Oriente.Eppure, proprio a causa di questa cupa realtà, dobbiamo fare ancora di più per realizzare la soluzione dei due Stati. La conferenza di oggi è un’occasione rara e indispensabile. Dobbiamo fare in modo che non si trasformi nell’ennesimo esercizio di retorica benintenzionata.Può e deve rappresentare un punto di svolta decisivo – capace di innescare un progresso irreversibile verso la fine dell’occupazione e la realizzazione della nostra aspirazione comune a una soluzione a due Stati praticabile. La soluzione dei due Stati resta l’unico quadro ancorato al diritto internazionale, approvato da questa Assemblea e sostenuto dalla comunità internazionale.In termini concreti: Israele e Palestina che vivono fianco a fianco in pace e sicurezza, entro confini sicuri e riconosciuti, sulla base delle linee pre-1967, con Gerusalemme capitale di entrambi gli Stati – in conformità con il diritto internazionale, le risoluzioni ONU e altri accordi pertinenti. Due Stati indipendenti, contigui, democratici e sovrani, riconosciuti da tutti e pienamente integrati nella comunità internazionale.È l’unica via credibile verso una pace giusta e duratura tra israeliani e palestinesi. Ed è la condizione indispensabile per la pace in tutto il Medio Oriente.Israele, Palestina e altri dovranno prendere decisioni difficili lungo questo percorso. Sarà necessaria una leadership audace e coerente da tutte le parti. Siamo qui per incoraggiare e sostenere questo sforzo. Grazie per esservi riuniti per portare avanti questa causa fondamentale per i popoli di Israele, Palestina e per tutta l’umanità.Grazie.