Frascati Poesia, Sabato 6 aprile 2024 alle ore 17.00 presso la



Sala degli Specchi di Palazzo Marconi - Frascati. In occasione dell’80mo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, presenta il libro di MARIO AVAGLIANO e MARCO PALMIERI “LE VITE SPEZZATE DELLE FOSSE ARDEATINE”.

In una cava sulla via Ardeatina, il 24 marzo 1944, i tedeschi uccisero 335 uomini sparando a ognuno un colpo alla testa. Erano politici e partigiani, civili e militari, prigionieri di tutte le forze antifasciste, e anche molti ebrei, alcuni detenuti comuni e ignari cittadini estranei alla Resistenza, sacrificati in proporzione – che poi si rivelerà sbagliata per eccesso – di dieci a uno in seguito a un attacco partigiano in via Rasella, costato la vita a 33 militari del Reich.

Fu il più grande massacro compiuto dai nazisti in un’area metropolitana e segnò profondamente la storia e la memoria italiana del dopoguerra. Dell’eccidio delle Fosse Ardeatine molto si sa ma poco invece si conosce delle vicende individuali delle vittime, alle quali – tranne poche eccezioni – fino ad ora nelle cerimonie e nelle pubblicazioni era dedicata solo una riga con le generalità in un lungo elenco. Questo libro per la prima volta racconta la loro storia, una per una.

Introduce ARNALDO COLASANTI.

Info: [email protected]