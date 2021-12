Circa 600 gli edifici distrutti dalle fiamme, 30mila le persone evacuate da Louisville e Superior.

Questo il bilancio parziale, a cui si devono aggiungere alcuni feriti, degli incendi che in queste ore stanno devastando il Colorado.

L'area interessata dalle fiamme, alimentate da venti che soffiano fino a 169 km/h, è immediatamente a nord di Denver. E sarebbe stata proprio la forza del vento a causare gli incendi, innescati dalla caduta dei pali che sostenevano le linee elettriche. I corto circuiti conseguenti hanno dato origine agli incendi alimentati dai boschi che caratterizzano l'area immediatamente ad ovest di Denver.

Size and scope of the #Marshallfire is hard to grasp. Superior, Colorado from Omni Interlocken Golf Resort next to @Oracle Campus. pic.twitter.com/I6geh1uzsZ