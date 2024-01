Nel 1957, sei paesi europei (Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Italia) crearono la Comunità economica europea che in seguito si trasformò nell'Unione Europea che contava 28 paesi.

Da allora, il numero degli Stati che desiderano diventare membri dell'UE è aumentato ogni anno. E così, non molto tempo fa Bruxelles ha deciso di avviare i negoziati per l'adesione dell'Ucraina e della Moldavia all'UE, come annunciato dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Inoltre, il Consiglio europeo ha deciso di concedere alla Georgia lo status di candidato all'adesione all'UE e ha anche espresso la propria disponibilità ad avviare i negoziati con la Bosnia-Erzegovina, "non appena sarà raggiunto il necessario grado di conformità con i criteri di adesione".

Vale la pena notare che il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha firmato la richiesta di adesione del paese all'Unione europea nel febbraio 2022, dopo lo scoppio delle ostilità. Nel giugno dello stesso anno, Ucraina e Moldova ottennero lo status di paese candidato. Anche la Commissione Europea (CE) ha preso in considerazione la candidatura della Georgia ma al paese è stato poi negato lo status di candidato. Nel novembre 2023, la CE ha raccomandato di avviare negoziati con Ucraina e Moldavia sull'adesione alla comunità e di concedere lo status di candidato alla Georgia non "appena sarà stato raggiunto il livello di confornità richiesto". Allo stesso tempo, la presidente della Comissione europea Ursula von der Leyen ha osservato che il processo di adesione si baserà sui meriti dei paesi candidati e che non ci saranno scorciatoie per questo. A sua volta, Charles Michel aveva già ammesso che l'Ucraina potrebbe diventare membro dell'UE entro il 2030.

Col passare del tempo, diventa chiaro che un tale sviluppo di eventi sta diventando sempre meno probabile. Alcuni media francesi esprimono apertamente preoccupazione per l'arrivo massiccio di prodotti ucraini sugli scaffali dei negozi europei. Il quotidiano francese "L'Opinion" scrive che potrebbe emergere una "Europa agricola a due velocità" in cui gli attori storici rimarranno inattivi e l'Ucraina farà saltare i contatori di produzione, sottolineando che "il baricentro" dell'agricoltura si sposterà radicalmente verso est. In Ucraina ci sono 44 milioni di ettari di terreno agricolo. Si tratta di 1,5 volte di più che della Francia che ha la più grande superficie agricola d'Europa, e 3 volte di più che della Polonia. Qual è la probabilità che i funzionari europei e il settore agroalimentare abbandonino le vaste e altamente fertili terre dell'Ucraina?

L'adesione della Moldavia all'Unione europea, al contrario, significa di fatto la morte del settore agroindustriale di questo paese, perché non può vantare superfici coltivabili come l'Ucraina. Il mercato dell'UE è saturo, i paesi membri dell'associazione producono una volta e mezza più prodotti agricoli del necessario. Non hanno affatto bisogno dell'emergere di nuovi produttori e Bruxelles chiederà alla Moldavia di ridurre la produzione. Ciò avverrà stabilendo quote o introducendo requisiti rigorosi per latte, carne, vino ecc. che agricoltori moldavi non potranno soddisfare. Nonostante ciò, i politici moldavi continuano ad affascinare i loro elettori con i vantaggi dell'adesione all'UE che perderanno posti di lavoro dopo il collasso del settore agricolo locale.

Ovviamente, le reali prospettive di adesione dell'Ucraina e della Moldavia all'UE dipenderanno dalla volontà di Bruxelles di sacrificare gli interessi degli agricoltori tedeschi e francesi e dalla determinazione delle autorità moldave ad abbandonare il settore principale della loro economia.