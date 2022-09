CASERTA - (Elda Cicala) - E' stato un successo lo spettacolo di Musica Cristiana ideato da Ernesto Genoni, che si è svolto a San Nicola la Strada presso la Parrocchia S. Maria della Pietà. Un successo per la grande partecipazione del pubblico all'evento e un successo per la sua organizzazione.

La kermesse canora a carattere interregionale, che ha visto esibirsi gruppi musicali e cantanti, è stata introdotta dal Parroco della suggestiva Chiesa che si erge nella piazza di San Nicola la Strada.

Ernesto Genoni e consorte hanno ideato e condotto un evento di grande spessore artistico e culturale, ottenendo meritate gratificazioni in quanto Jubil Fest 2022 è stata riconosciuta dai più come la più bella manifestazione canora degli ultimi anni in terra casertana.

Si è cantato l'amore per Dio, si è innalzata la preghiera alla Vergine Maria, ci si è stretti intorno al concetto di mistico e di trascendente per ritrovarsi in una dimensione terrena a parlare di Dio.

Hanno partecipato all'evento in ordine di esibizione: Quartetto Rainone, Angela Ruggiero, Enzo Davis, Lucio Grieco, Annalisa Normale, Corale Napoli S. Vincenzo Palliotti (18), Enzo D'Auria, Mimmo De Santis, Emilio Corbo, Ciro Russo, Fra Massimo Poppiti, Coro Avellino San Ciro (20 elementi), Mario Renga, Gerardo Amato, Anna Maiorano, Nicola Danza, Francesco Schiano, Mario Romano, Franco Cacciatore, Carmen Palatucci, Francesco Perniola, Coro Avellino S. Alfonso Maria de' Liguori (12elementi), Patrizio De Simio e Julia Burduli, musiche e sottofondi di Anna Malesci.