Di Maio: Cambio la struttura organizzativa, sceglierò all'interno del movimento... faranno capo a me

Visto che i voti espressi sulla piattaforma Rousseau rispecchiano i desideri di Casaleggio e Grillo, anche questa votazione non ha avuto sorprese: 44.849 sono stati i sì a favore di Di Maio e 11.278 i no.

Con l'80% di consensi, su Rousseau abbiamo segnato il record assoluto di partecipazione a una votazione per il MoVimento 5 Stelle, dice Di Maio.

Conoscerete la nuova struttura organizzativa che per me deve prevedere compiti ben precisi... penso a deleghe sull'economia, territori, liste civiche, imprese, lavoro, ambiente, sanità, comunicazione: tutte questioni che sono sempre state in capo a me, vista l'assenza di una struttura interna.

Il neo dittatore di un movimento anarchico, agendo in totale autonomia, ci farà quindi sapere i nuovi incarichi e la loro distribuzione all'interno del Movimento 5 Stelle. Il tutto, mentre dovrà occuparsi delle crisi aziendali al ministero dello Sviluppo, dello stipendio minimo garantito al ministero del Lavoro, discutendo con Conte sulle decisioni da prendere nel prossimo Consiglio dei Ministri e pensando anche alle contromosse per contrastare la debordante attività di Salvini che oramai si è autopromosso a capo dell'esecutivo.

Ne vedremo delle belle. Oppure saranno solo "delle brutte".