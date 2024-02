Di fronte a sfide senza precedenti e impreviste, tra cui la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, la pandemia globale di COVID-19 e l'aumento dei tassi di interesse, il bilancio a lungo termine dell'UE è venuto a trovarsi sotto pressione e deve pertanto essere rafforzato.

In tale contesto, i leader dei Paesi membri si sono riuniti oggi per discutere della proposta di revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, che comprende la creazione di uno strumento per l'Ucraina, per garantire stabilità a lungo termine all'Ucraina, e della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), al fine di rendere l'Europa più competitiva.

Sulla base dello schema di negoziato, a dicembre i leader hanno discusso di come finanziare le nostre esigenze più pressanti e le nostre priorità future, compresi il sostegno all'Ucraina, la migrazione e la dimensione esterna, i pagamenti degli interessi di Next Generation EU e gli strumenti speciali.

Lo schema di negoziato prevede una dotazione finanziaria supplementare pari a 64,6 miliardi di EUR, che dovrebbero essere spesi per le seguenti nuove priorità:

50 miliardi di EUR per l'Ucraina (17 miliardi di EUR in sovvenzioni e 33 miliardi di EUR in prestiti)

2 miliardi di EUR per "Migrazione e gestione delle frontiere"

7,6 miliardi di EUR per "Vicinato e resto del mondo"

1,5 miliardi di EUR per il Fondo europeo per la difesa nell'ambito del nuovo strumento STEP

2 miliardi di EUR per lo strumento di flessibilità

1,5 miliardi di EUR per la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza

Durante il vertice, il presidente del Consiglio Ue ha dichiarato via social:

"Abbiamo un accordo. Tutti i 27 leader hanno concordato un pacchetto di sostegno aggiuntivo di 50 miliardi di euro per l'Ucraina all'interno del bilancio dell'Ue. Ciò garantisce finanziamenti costanti, a lungo termine e prevedibili per l’Ucraina . L’Ue sta assumendo la leadership e la responsabilità nel sostenere l’Ucraina; sappiamo qual è la posta in gioco".

L'accordo è stato trovato garantendo all'Ungheria, i cui finanziamenti sono bloccati per le numerose violazioni delle norme comunitarie, che quelle che potremmo definire le sue spettanze rimarranno congelate a Bruxelles e non saranno spese come finanziamenti a Kiev. Grazie a questo escamotage, Orban ha dato il via libera all'approvazione del bilancio e, di conseguenza, ai finanziamenti all'Ucraina.

Questo è stato il commento di Zelensky:

Grazie per questa opportunità! Saluto tutti voi e sono grato per la vostra decisione sul finanziamento [50 miliardi di euro per un periodo di 4 anni] che avete destinato all'Ucraina. Questo è un chiaro segnale che l’Ucraina resisterà e che l’Europa resisterà.È anche molto importante che questa decisione sia stata presa all’unanimità da tutti voi, da tutti i 27 Stati membri. È ancora un altro chiaro segno della vostra forte unità e del vostro sostegno al mio Paese.L’ultima volta che si è tenuto un Consiglio europeo, era in gioco la credibilità dell’Europa – e tutti insieme abbiamo rafforzato tale credibilità. L’UE ha dimostrato che le sue parole contano e che le sue promesse funzionano nell’interesse dell’intera Europa.La decisione politica presa a dicembre che ha dato il via libera ai negoziati di adesione con l’Ucraina ha dimostrato che le priorità europee, come definite da tutti i leader europei, sono state soddisfatte. Questo è il tipo di politica di cui tutti avremo bisogno in futuro in Europa. Quest'anno. E ogni anno successivo. ...L’aggressione russa contro l’Europa, avviata da Mosca sul fronte europeo, è stata ora rafforzata da un altro complice russo, vale a dire i proiettili di artiglieria e i missili balistici della Corea del Nord. Stanno già terrorizzando le nostre città, oltre agli Shahed iraniani che stanno distruggendo le nostre infrastrutture civili. L'intelligence conferma che la Russia riceverà un milione di proiettili di artiglieria da Pyongyang. Nel frattempo, purtroppo, l’attuazione del piano europeo per la fornitura di un milione di proiettili di artiglieria all’Ucraina subisce ritardi. E anche questo è un segnale di competizione globale, nella quale l’Europa non può permettersi di perdere. Ed è per questo che oggi è così necessaria la vostra unità nel creare il Fondo di assistenza per l’Ucraina all’interno del nostro Fondo europeo per la pace. Questo è il tipo di affidabilità e di sostegno a lungo termine che ora dobbiamo offrire per affrontare le sfide corrispondenti. Non meno di 5 miliardi di euro all'anno, per una durata di 4 anni. Una priorità chiara.E un altro punto. Durante la mia visita in Svizzera lo scorso gennaio, abbiamo raggiunto un accordo per convocare un vertice globale sulla pace. Il lavoro sulla sua organizzazione è già iniziato. E invito tutti voi a impegnarvi attivamente nella preparazione del Summit. L'Europa deve dire la sua, e la sua parola deve essere costantemente significativa, affidabile e concreta in decisioni concrete. L’Europa – oggi – invia un segnale attraverso l’Atlantico e in tutto il mondo che l’ordine mondiale basato su regole internazionali resisterà a tutte le sfide. L’Europa dà il tono agli affari globali – con la sua unità. Questo è un dato di fatto. E tale deve rimanere.Grazie per la decisione di oggi!