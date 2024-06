Dopo il trionfo, a Bari e Napoli, e in attesa dell’acclamato ritorno, dal vivo, in Sardegna, a distanza di 26 anni (il 19 e 20 luglio alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula - Cagliari), Renato Zero annuncia due nuove date nei palasport, della sua avventura live “Autoritratto - I Concerti Evento”, prodotta da Tattica.



A Milano, si aggiunge un terzo concerto-evento, in programma il 2 ottobre, all’Unipol Forum, a chiudere, in musica, la tre giorni di grande festa per il primo compleanno che Zero festeggerà, con il suo pubblico, sul palco meneghino. E, nella sua Roma, fa il bis, annunciando la seconda data al Palazzo dello Sport, l’11 novembre, per il gran finale di tour: due date -10 e 11 novembre che, sommate agli otto concerti-evento di marzo, portano, a quota 10, gli show zeriani di quest’anno, al Palazzo dello Sport. I biglietti, per le due nuove date, saranno disponibili, in prevendita, su http://www.renatozero.com/, https://www.vivaticket.com/it/ e in tutti i punti vendita Vivaticket.

Con i concerti-evento che lo vedranno calcare, tra settembre e novembre, i palchi dei palasport di Milano, Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina e Roma, Renato Zero si prepara a regalare nuove emozioni al suo pubblico universale, proponendo una setlist che include, accanto alle canzoni che hanno segnato la sua ultracinquantennale carriera musicale (tra grandi classici e perle rare), i brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto”, pubblicato lo scorso dicembre, per Tattica: un’avvincente traversata in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi, attraverso la propria arte.

La radio partner, di "Autoritratto - I Concerti Evento", è RTL 102.5.

Autoritratto - I Concerti Evento

19 Luglio 2024 - Santa Margherita Di Pula (Cagliari) – A Forte Arena - Sold Out

20 Luglio 2024 - Santa Margherita Di Pula (Cagliari) A Forte Arena

29 Settembre 2024 – Milano - Al Forum - Nuova Data

30 Settembre 2024 – Milano - Al Forum - Nuova Data

5 Ottobre 2024 – Torino - All’Inalpi Arena - Nuova Data

6 Ottobre 2024 - Torino - All’Inalpi Arena - Nuova Data

9 Ottobre 2024 - Livorno - Al Modigliani Forum - Nuova Data

12 Ottobre 2024 - Bologna - All’Unipol Arena - Nuova Data

13 Ottobre 2024 - Bologna - All’Unipol Arena - Nuova Data

16 Ottobre 2024 – Mantova - Al Pala Unical - Nuova Data

17 Ottobre 2024 - Mantova Al Pala Unical - Nuova Data

26 Ottobre 2024 - Pesaro - Al Vitrifrigo Arena - Nuova Data

29 Ottobre 2024 - Perugia - Al Pala Barton - Nuova Data

2 Novembre 2024 - Eboli - Al Palasele - Nuova Data

6 Novembre 2024 - Messina - Al Palarescifina - Nuova Data

10 Novembre 2024 - Roma - Al Palazzo Dello Sport - Nuova Data

11 Novembre 2024 - Roma - Al Palazzo Dello Sport - Nuova Data