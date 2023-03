Il 29 e 30 marzo "Il Teatro Nudo" di Teresa Pomodoro presso Noh'ma Milano va in scena Dance Andalucía. Da anni la città di Milano ha un rapporto speciale con il flamenco. Festival, teatri, locali e scuole di danza: il pubblico appassionato può contare su una serie di eventi e location meneghini in cui vivere l'emozione dei tablao andalusi. Lo Spazio Teatro No'hma intercetta questa passione tutta milanese e la interpreta come sempre nel suo stile, ospitando a Milano dall'Andalusia un ensemble di artisti di grande valore, tra cui il pianista e compositore Manolo Carrasco, in occasione dell'ottavo appuntamento del Premio Internazionale.

Dance Andalucía è in scena presso gli spazi di Via A. Orcagna mercoledì 29 e giovedì 30 marzo alle ore 21. Sul palco con Carrasco ci saranno il chitarrista Adriano Lozano, la cantante flamenca Mesalla e quattro ballerini del Victoria Granado Ballet. Non è la prima volta a No'hma per questi artisti: già nel 2020, anche se in streaming per via dell'emergenza pandemica, il gruppo aveva interpretato con grande successo la pièce Pianissimo Flamenco.

Dance Andalucía è uno spettacolo che incarna l'essenza del Sud della Spagna, la sua spiritualità ed energia. L'ensemble eseguirà alcuni dei più famosi pezzi composti da Carrasco, per concludere con un omaggio alla musica italiana e al Il ragazzo della via Gluck di Celentano.

Manolo Carrasco, nato a Cadice, è uno dei compositori più prolifici della Spagna contemporanea. Pianista e direttore d'orchestra, ha studiato in vari conservatori spagnoli e stranieri ottenendo sempre i massimi voti. Per la sua tecnica ed esecuzioni impeccabili, il suo dinamismo ed il modo in cui suona il piano è considerato dalla critica musicale "Il Super Pianista".



LA RASSEGNA

Ogni anno il Premio Internazionale dedicato a Teresa Pomodoro, fondatrice di No'hma, ospita a Milano quattordici compagnie da tutto il mondo, valutate dalla Giuria degli Spettatori e dalla Giuria Internazionale degli Esperti. Nel corso delle sue quattordici edizioni, a partire dal 2009, il Premio Internazionale è progressivamente cresciuto in termini di risonanza, raggiungendo numeri sempre più considerevoli: ad oggi si contano oltre 60 Paesi partecipanti e 142 spettacoli per un totale di 80.000 spettatori, che grazie allo streaming e all'Onlife sono sparsi in tutto il mondo.

Spettacoli mercoledì 29 e giovedì 30 marzo, ore 21.

L'ingresso sarà come sempre gratuito e lo spettacolo verrà trasmesso in diretta streaming sui canali del teatro.

La prenotazione è obbligatoria ed effettuabile tramite il sito Eventbrite, oppure mandando una mail a [email protected] o chiamando il numero 02/45.48.50.85.



Dance Andalucía

pianoforte Manolo Carrasco

chitarra Adriano Lozano

voce Mesalla

Balletto

Maria Victoria Blanco Granado

Benjamin Jimenez Leiva

Diana Anthea Peña Sciarretta

Vincent Sage Roux



Musiche di Manolo Carrasco

Assistente al guardaroba, truccatrice e parrucchiera: Kristina Bazhkova

Produzione Eagle Records S.L.

Manager Guadalupe Carrasco Tubio