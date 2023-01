ROMA - (Ernesto Genoni) - Purtroppo la benzina, e i carburanti in genere, hanno subìto, negli ultimi anni grossi sbalzi nei costi. I prezzi sono lievitati in maniera incontrollata, a volte raggiungendo prezzi molto alti e tanto da pensare a frutto di speculazione infondata alla fonte. Basta vedere il prezzo della benzina al 14 Marzo 2022 prezzo al litro benzina, euro 2,185.

Adolfo Urso - il ministro delle Imprese e del Made in Italy - ha dichiarato in una nota del 9 novembre scorso - "A Mister Prezzi il monitoraggio continuo dei carburanti per consumatori e imprese".

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, è detto anche "Mister Prezzi" e ha funzione di controllo e verifica. Propone quindi al Governo, azioni mirate o strutturate, di riforma dei mercati in seguito all’analisi e al riscontro di anomalie o malfunzionamenti.

"Ho dato mandato al nostro Mister Prezzi, Benedetto Mineo, - continua la nota del Ministero - di attuare monitoraggio accurato e continuo della dinamica dei prezzi dei carburanti e delle componenti che li determinano. In questa fase segnata da forti tensioni sui mercati energetici è infatti necessario avere un quadro aggiornato e specifico nell’ambito delle attività di monitoraggio dei prezzi di beni e servizi di largo consumo, condotto dalle strutture direzionali del Ministero".

È quanto ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in merito a quanto rappresentato dal Ministro dell’economia e delle finanze nel corso della audizione sulla NADEF alle Commissioni speciali congiunte.

"Tale potenziamento del presidio di analisi, dato l’importante impatto sulla spesa delle imprese, delle famiglie e dei consumatori finali, concorrerà a fornire un utile contributo informativo per le decisioni del Governo" conclude Urso.

* * * * * *

Da questo sito, che vi indichiamo, si potrà avere un quadro generico delle oscillazioni dei prezzi della benzina, anche se aggiornati, come riportato, con le rilevazioni del Ministero dello Sviluppo Economico.

Questo il link: www.contrattotrasporti.it/prezzo-benzina/

Nella pagina indicata troverete i dati degli anni 2021, 2022 e inizio 2023 indicato a euro 1,812. Di seguito invece la tabella con i prezzi della benzina più alti raggiunti dal 31 gennaio 2022 all’8 Agosto 2022. Oggi il prezzo medio ai distributori è di euro 1,812 al litro. Li riportiamo qui per chi non potrà collegarsi.

Qui alcuni esempi riportati dal sito indicato: