Siamo purtroppo a dare notizia di una grave aggressione da parte di un paziente ricoverato in Psichiatria al San Luca di Lucca. Il giovane paziente che ha dato in escandescenze appena ricoverato, ha destato clamore e paura aggredendo una guardia giurata chiamata in soccorso agli operatori, la quale è stata buttata in terra e bloccata dal paziente in una ghigliottina al collo con le gambe attorniate alla testa. Questo paziente pare sia esperto di arti marziali ed ha aggredito la Guardia giurata in servizio al San Luca intervenuta per lo stato aggressivo del giovane.

Purtroppo sono dovuti intervenire oltre al personale sanitario presente anche una pattuglia di carabinieri che a loro volta hanno immobilizzato il paziente e chiamati rinforzi per la forza fisica e l'abilità atletica del ricoverato.La guardia giurata si è recata in infortuni avendo pure rischiato il soffocamento per asfissia. Tutto in un orario di passo in cui alcuni parenti sono stati fatti uscire in fretta e furia. Solo l'intervento di una sedazione profonda da parte di un medico rianimatore ha scongiurato la peggio agli operatori presenti.

Comitato Base Sanitaria





