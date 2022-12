La “Musica dei cieli” si avvia alla conclusione: promossa e coordinata dall’Associazione Beatme, la rassegna regalerà al pubblico gli ultimi giorni di grandi concerti nei quartieri oltre la circonvallazione esterna di Milano.

Dal 1996, La Musica dei Cieli promuove la conoscenza e il dialogo tra le culture attraverso una serie coordinata di concerti nei luoghi di culto e nei teatri della Lombardia, in particolare a Milano. Offre l’occasione di ascoltare musiche provenienti da tradizioni antiche o lontane e di riflettere sui nessi antropologici, come il sacro e la spiritualità, che i nostri tempi tendono a semplificare e ad omologare ai processi di comunicazione.

In adesione al bando “Milano è viva” del Comune di Milano, abbiamo ricercato e stretto collaborazioni con organismi culturali radicati in quei territori, i cui scopi e principi sentiamo affini e comunque improntati alla rigenerazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale delle periferie.

Un’offerta ricca e diversificata sotto il segno della musica ha caratterizzato e caratterizza gli appuntamenti della Musica dei Cieli, in programma fino al 21 dicembre.





Ecco il programma nel dettaglio da sabato 17 dicembre a mercoledì 21 dicembre:





I CANTORI DI MAROSTICA & GRUPPO STRUMENTALE ARCOIRIS MISA CRIOLLA, NAVIDAD NUESTRA

17 Dicembre 2022, ore18.00

Chiesa San Giovanni Battista alla Creta - Piazza San Giovanni Battista alla Creta 11 (Milano)

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

La Misa Criolla è un'opera musicale scritta nel 1964 dal compositore argentino Ariel Ramirez con l’intenzione di lanciare un messaggio di pace universale. L’opera ha la costruzione classica di una messa, con i suoi cinque movimenti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei, ma è realizzata attraverso alcune tra le più tipiche forme musicali iberoamericane. Navidad Nuestra è un quadro plastico di sapore creolo composto da Ariel Ramirez sui testi di Félix Luna nel 1963. Sono sei brani, sei quadri tematici, ciascuno costruito attorno ad una differente voce regionale e imperniato su un proprio ritmo. I Cantori di Marostica è un coro nato nel 1970 per iniziativa di Albano Berton e di don Mario Geremia. La sua esperienza musicale si sviluppa nel tempo, attraverso lo studio e la pratica delle diverse forme del canto corale, dal gregoriano, alla polifonia sacra e profana, al repertorio tradizionale popolare e d’autore italiano e internazionale. Arcoiris è un gruppo strumentale tutto al femminile, fondato dalle gemelle Elisabetta e Anna Borrione di ritorno in Italia dopo diversi anni vissuti in Venezuela.





KROKE - THE WORLD OF CHRISTMAS CAROLS

17 Dicembre 2022, ore 21.00

Certosa di Milano - Via Garegnano 28 (Milano)

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

18 Dicembre 2022, ore 21.00

Chiesa Sacra Famiglia in Rogoredo - Via Monte Peralba 15

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

In yiddish Kroke vuol dire Cracovia. Il trio Kroke è nato a Kazimierz, borgo di Cracovia e importante centro culturale ebraico. Nel 1992, cinquanta anni dopo la catastrofe dell’Olocausto e il conseguente declino della cultura ebraica polacca, i Kroke hanno cominciato a riannodare i fili delle loro antiche tradizioni musicali. Per dare un’indicazione della strada intrapresa, si potrebbe dire Klezmer, musica di singhiozzi e di risate, ma non necessariamente i Kroke vi si attengono. Il loro più recente lavoro discografico è “The world of Christmas Carols” (2021), una collezione di canti di Natale da tutto il mondo, risultato di viaggi e ricerche multiculturali e di un approccio non convenzionale alla musica natalizia. Ma nel programma che Kroke presenterà a Musica dei Cieli ci saranno anche compositori classici come Gounod, Bach e Liljefors.





REDI HASA E ROCCO NIGRO - LUTJA E ADRIATIKUT - POSTI ESAURITI

18 Dicembre 2022, ore 15.00

Chiesa Cascina Linterno - Via Fratelli Zoia 194 (Milano)

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Un’unica preghiera si alza dal braccio mare che separa e tiene insieme due sponde, il santuario De Finibus Terrae di Santa Maria di Leuca con le indomabili montagne d’Albania. Da un lato il mantice malinconico di Rocco Nigro, giovane protagonista del Rinascimento Salentino, e dall’altro Redi Hasa, il maestoso violoncellista che da molti anni gira il mondo con Ludovico Einaudi e incide con le star del rock e dell’elettronica.

Insieme si trovano a occhi chiusi tra ballate, milonghe e furibonde derive nell’azzurro. Due musicisti con storie diverse, ma con un unico respiro e un’identica visione dei poteri taumaturgici della musica.





SUNSHINE GOSPEL CHOIR - GOSPEL LIVE SHOW

19 Dicembre 2022, ore 21.00

Chiesa San Martino - Piazza San Martino,2 Bollate (Milano)

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Canto della gioia e del dolore, della felicità e della sofferenza, il Gospel canta le ragioni che ci muovono a vivere e a morire, le nostre ragioni ultime, i nostri sentimenti intimi e universali. Rielaborazione evangelica di antichi rituali africani, i canti Gospel sono un costante ringraziamento a Dio per la bellezza di esistere nonostante le difficili prove che ci attendono ogni giorno. The Sunshine Gospel Choir, fondato da Alex Negro a metà degli anni ’90, alla profondità e sincerità di espressione aggiunge il senso dello spettacolo, lo show. Vederli dal vivo è sempre un’esperienza travolgente.





ERICA MOU

19 dicembre 2022, ore 21:00

Chiesa Cristiana Protestante - Via Marco De Marchi 9 (Milano)

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Erica Mou – nome d’arte di Erica Musci – è una cantautrice pugliese, classe 1990. Ha già all’attivo oltre settecento concerti in Italia e all’estero (Brasile, Stati Uniti, Gran Bretagna, Belgio, Francia, Germania, Albania, Ungheria) e ha pubblicato sei album in studio. Erica ha cominciato a studiare canto e chitarra sin dall’infanzia e si è fatta notare vincendo numerosi riconoscimenti da giovanissima. Erica Mou è una cantautrice incisiva ed elegante, ha da poco pubblicato il suo sesto album in studio intitolato Nature, uscito per l’etichetta Maremadre con distribuzione ADA Music Italy, prodotto a Londra da MaJiKer e la stessa Mou con l’additional production di Simone Privitera. Nel disco, Erica Mou si apre a nuove sonorità e approda a nuove sfumature di scrittura. Alternando anche l’uso delle lingue, dall’italiano all’inglese, passando per il dialetto della sua terra, associa in ogni brano elementi e processi della natura ad emozioni e comportamenti degli uomini e delle donne.





NOA, GIL DOR & SOLIS STRING QUARTET (ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI)

21 dicembre 2022, ore 21:00

Chiesa Santi Gervaso e Protaso – Via Osoppo, 2

Biglietti disponibili su ticketone.it



Le radici ce le ha ben piantate nei millenni di Yemen e Israele, è cresciuta musicalmente negli Stati Uniti del jazz, ma i suoi magnifici fiori sbocciano ovunque prenda una canzone e semplicemente la canti, dalle Lettere a Bach prodotte da Quincy Jones, al songbook americano che nell’ultimo disco ha asciugato da Broadway e portato alla verità dell’osso. Perché Achinoam Nini, in arte Noa, è tutto questo, un’Artista a tutto tondo che canta, scrive e compone con la grazia del talento e del pensiero. Ed è anche un’attivista per la pace, bella e forte come un giglio che spunti tra i reticolati. A ogni suo concerto cade un muro tra culture e religioni, a ogni sua canzone appare un impensabile ponte di dialogo tra i popoli, in un incessante invito alla comprensione reciproca. Anche qui alla Musica dei Cieli è a casa sua, tra le molte forme artistiche che la spiritualità assume nell’umano sentire. Questa volta viene accompagnata dal suo chitarrista storico Gil Dor e da un quartetto d’archi di gran classe. In programma c’è un viaggio nel Mediterraneo, canzoni napoletane, yemenite, arabe, ebraiche. E c’è Bach, ovvero lo smisurato che si rivela, che ci emoziona e ci nobilita.







INFORMAZIONI MUSICA DEI CIELI: www.lamusicadeicieli.it

FACEBOOK: @lamusicadeicieli

INSTAGRAM: @lamusicadeicieli

INFOLINE: +39 351 7066486 (dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 18.00)



