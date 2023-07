L’album nato dalla collaborazione tra i due eclettici artisti

“System Control” è il nuovo album di Dj Thedo e Xmute che contiene due imponenti tracce minimal: “Minimal Drops” e “Control”. Da dove nasce la collaborazione tra Dj Thedo, nome noto nell’underground italiano per i suoi storici brani, e Xmute, nome di successo degli eventi underground europei?

Nasce dalla perfetta combinazione d’intesa, ovvero, Dj Thedo, conosciuto per le sue stravaganti collaborazioni tipo quella con Jerry Popolo, nome partenopeo ospite dei più importanti palcoscenici jazz del mondo, o per collaborazioni tipo con l’orchestrina d’archi Trio Improvviso, Dj sempre pronto a sfornare idee fuori dagli schemi. Dall’altra parte Xmute, persona dalle capacità più che notevoli ed imbarazzanti davanti ai programmi di produzione musicale e dall’orecchio massima sintesi tra il tecnico e l’artistico.

Nonostante Dj Thedo abbia sempre avuto un marchio musicale più soft e Xmute più strong, la combinazione artistica e caratteriale dei due, li ha portati a venirsi incontro in una minimal che forse nessuno dei due avrebbe mai pensato. Dopo tante fatiche, l’album “System Control” è stato lanciato e distribuito dalla label indipendente romana Go Go Dance e dalla multinazionale spagnola Altafonte.





Pierfederico Tedeschini, in arte Dj Thedo, inizia il suo amore per la musica in giovane età. Caduto nella tipica istruzione delle scuole di musica italiane, si imbatte nella musica classica. La sua stravaganza musicale si fa però già notare all’epoca con il passare dallo studio del pianoforte a quello della chitarra, poi la batteria, poi il basso e poi la tromba.

Coinvolto in un brutto incidente stradale e impossibilitato nell’uso della mano sinistra per mesi, trascinato dalla voglia di musica, ha la fortuna di poter presentare il suo sfogo ad un suo amico e soprattutto ad uno dei più grandi skracher del mondo, Dj Myke. Armatosi di ogni accessorio necessario per suonare e comporre musica in chiave digitale, iniziò questa nuova conoscenza ed esperienza musicale.

Sempre il caso volle che, andato ad abitare a Perugia, ebbe il piacere di conoscere grandi nomi che davano musica ad un Club che ha fatto storia della house in Europa: Red Zone Club. Tra questi nomi ebbe l’impareggiabile piacere di legare in maniera fraterna con il “Capo Resident”, nome internazionale delle consolle house, Sauro Cosimetti.

Apprezzando le sue capacità, Sauro decise di portalo in consolle a qualche mattinè Red Zone e soprattutto in giro per l’Italia nelle serate del venerdì. Sempre il destino volle che Red Zone Club chiuse i battenti, ma non per questo le stravaganti creazioni musicali di Dj Thedo si sarebbero fermate.

Tante le sue “strane collaborazioni” come nel singolo “Theme for Sax” in cui portava su un tappeto elettronico il sassofono di uno dei più importanti sassofonisti jazz italiani al mondo, Jerry Popolo. Nel 2023 il lancio ufficiale in discografia del pluripremiato singolo “Shulligum” con l’anteprima nazionale del videoclip diretto da Giovanni Bufalini su Sky Tg24.

