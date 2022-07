Trattandosi di polizia e di Milan, uno si aspetterebbe di leggere la notizia sulle pagine social di Matteo Salvini... e invece nulla.

Ma quale notizia?

Quella relativa al video del centrocampista del Milan Tiémoué Bakayoko che in centro a Milano viene perquisito da un poliziotto mentre altri due puntano la pistola, tenendo sotto tiro gli occupanti della vettura su cui viaggiava.

Quando uno dei poliziotti con la pistola in pugno va a parlare con uno degli occupanti della vettura, una volta appreso chi avevano fermato lo va a dire al collega che sembra dire "CHI?!?" prima di terminare la perquisizione e di lasciarlo andare... con l'espressione consapevole di aver fatto una...

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.



Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5