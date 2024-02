Nella classifica stilata da Statista, Italy’s Best Employer 2024, GSA Gruppo Servizi Associati è risultata prima in classifica nel settore della safety chain e del multiservice. La società vanta ricavi per 173 milioni di euro e conta oltre 5.000 dipendenti.



GSA Gruppo Servizi Associati è prima nel suo settore nella classifica Italy’s Best Employer 2024

La società leader nel campo della sicurezza e prevenzione antincendio è stata inserita al primo posto nella classifica di Italy’s Best Employer 2024, affermandosi come miglior azienda safety chain e multiservice in Italia. Dopo aver valutato oltre 4.500 aziende sulla base di un sondaggio indipendente a cui hanno partecipato circa 20.000 dipendenti, GSA Gruppo Servizi Associati ha ottenuto un punteggio di 7,83 su 10, risultando dunque prima in questa speciale graduatoria. “È motivo di orgoglio apprendere che anche quest’anno GSA, nel proprio settore, è ai vertici della classifica best employer di Statista”, ha commentato Antonio Musacchio, Amministratore Delegato del Gruppo, il quale ha sottolineato come nel 2023 l’azienda abbia finalizzato importanti trattative sindacali che hanno visto, tra le altre cose, il riconoscimento dei buoni pasto per migliaia di lavoratori. “Continuiamo incessantemente a lavorare per raggiungere gli obiettivi del nostro piano ESG attuando una politica attenta alla salvaguardia dell’ambiente e alle tematiche sociali”, ha poi aggiunto l’AD di GSA Gruppo Servizi Associati.



GSA Gruppo Servizi Associati: leader nel settore della safety chain

Specializzata nella fornitura della safety chain a protezione di infrastrutture critiche, edifici pubblici e impianti industriali, GSA Gruppo Servizi Associati conta ricavi per 173 milioni di euro (dati 2022) e oltre 5.000 dipendenti. La società ha sede legale a Roma, Direzione Generale a Udine e altre sedi dislocate tra Milano, Aosta, Genova, Napoli, Firenze, Cagliari, Bari, Oristano, con filiali anche in Francia, a Chamonix e a Lione. La società vanta nel proprio portfolio diversi clienti importanti, tra cui Aspi, Anas, il Traforo del Monte Bianco (sia per la parte italiana che per quella francese), il Traforo del Gran Sasso, l’Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Fincantieri, la Regione Lombardia e rinomate aziende ospedaliere, inclusi il Policlinico Umberto I di Roma, l’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze, l’Istituto Gaslini di Genova e il Policlinico Universitario Gemelli. GSA Gruppo Servizi Associati è inoltre il maggior player nazionale del comparto della security universitaria. Gestisce infatti la sicurezza dell’Università di Napoli Federico II, dell’Università degli Studi di Palermo, dell’Università degli Studi di Verona e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.