Un impegno di diversi giorni; ma alla fine la soddisfazione per aver predisposto tutto ciò, che l’organizzazione aveva richiesto in maniera completa ed efficiente. L’Assessore allo Sport Antonio Nicosia esprime il suo plauso a tutti coloro che hanno assicurato un supporto all’Amministrazione per garantire soprattutto la Security.

"Credo sia doveroso dopo aver fatto davvero un’ottima figura con gli organizzatori e la Regione Sicilia, che ha scelto Milazzo quale sede della tappa d’apertura del Giro, – afferma Nicosia – ringraziare chi ha collaborato.Dagli uffici del mio Assessorato, all’ufficio Tecnico e al Comando della Polizia locale, che ha coordinato i volontari dell’Area Marina Protetta, la Croce Rossa, i giovani della Consulta Giovanile e della Consulta dello Sport e le tante associazioni (Bike Genesi, Mediterranea Club Bike, Del Tirreno, Svincolati, La Pantera, Tweety Dance, Carabinieri in Congedo).Ovviamente un grazie ai cittadini, che hanno partecipato con tanto entusiasmo. Per la nostra città – conclude Nicosia – si è trattato di un evento importante al fine di promuovere il territorio turisticamente. Ringraziamo il Governo regionale per l’attenzione ancora una volta verso la nostra città a dimostrazione che Milazzo è località strategica nel panorama siciliano per la sua storia, per la sua cultura, per la sua identità turistica".



Approvato il bilancio, a Palazzo dell’Aquila si sbloccano anche le assunzioni.

Il comandante della Polizia locale Giuseppa Puleo ha firmato oggi la determina, che dispone l’assunzione in servizio di cinque agenti vincitori del concorso: si tratta di Daniela Aveni, Giovanni La Verga, Daniele Ruggeri, Alessandro Nania e Paolo Caruso, che sottoscriveranno un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, una boccata d’ossigeno per il corpo guidato dalla dottoressa Giuseppa Puleo, che si ritrova in una situazione d’emergenza, perché ad oggi in pianta organica vi sono una ventina di vigili, anche se meno della metà possono essere impiegati per lo svolgimento di servizi di viabilità.

Una città, come Milazzo, dove l’anarchia spesso regna sovrana, non soltanto per quel che concerne il rispetto delle norme del codice della strada, i controlli sono fondamentali.