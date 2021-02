L'associazione Sosa Onlus in collaborazione con l'asilo tunisino di Hammamet "Ideal Kids" (gestito egregiamente dalla Signora Sabrine) ha presentato per una giornata di degustazione solidale gratuita, in favore dei piccoli ospiti, gli gnocchi fatti a mano.

Una tipica ricetta di pasta fresca italiana. I ragazzi sono rimasti soddisfatti, ovviamente l'organizzazione non mancherà di fare il bis con una seconda giornata a tema "Pates Fraiches".