Marcell Jacobs sfida i giganti dello sprint mondiale: spettacolo assicurato a Losanna il 20 agosto.

Il 20 agosto, lo stadio di Losanna sarà teatro di uno degli eventi più esplosivi della stagione dell'atletica: Athletissima, terzultima tappa della Wanda Diamond League 2025. E questa volta, i riflettori saranno puntati su uno dei duelli più attesi dell’anno: Marcell Jacobs contro il meglio dello sprint mondiale.





100 metri da finale olimpica

I 100 metri maschili si preannunciano come una vera e propria finale olimpica anticipata. Alla partenza ci saranno:

Noah Lyles (USA) – campione olimpico in carica e nome di punta dello sprint mondiale

Kenny Bednarek (USA) – doppio argento olimpico nei 200m, ma fresco vincitore dei 100m ai Trials USA

Kishane Thompson (Giamaica) – autore del miglior tempo mondiale dell’anno con 9.75

Oblique Seville (Giamaica) – presenza fissa nelle finali mondiali

Courtney Lindsey (USA) – secondo ai Trials USA con 9.82

Marcell Jacobs (Italia) – il campione olimpico di Tokyo 2021, deciso a ribadire il suo valore in un contesto di altissimo livello

Timothé Mumenthaler (Svizzera) – campione europeo dei 200m, beniamino di casa

La gara rientra nella categoria “Diamond League +”, con montepremi aumentato e un livello tecnico da capogiro. In palio, oltre alla vittoria, c’è anche il prestigio di imporsi nella volata più attesa dell’anno.



Ostacoli, donne-jet e duelli stellari

Ma Athletissima non si ferma ai 100 metri. Il cast è stellare anche nelle altre gare veloci e nei salti:



110 metri ostacoli

Favorito d’obbligo è lo statunitense Cordell Tinch, che guida le liste mondiali con 12.87. Al via anche:

Trey Cunningham (USA)

Henrique Llopis (Spagna)

Just Kwaou-Mathey (Francia) – autore di un incredibile 12.99 ai campionati francesi

Jason Joseph (Svizzera) – primatista nazionale e punta elvetica



200 metri femminili

Le corsie saranno infuocate con:

Gabrielle “Gabby” Thomas (USA) – campionessa olimpica e garanzia di spettacolo

Dina Asher-Smith (GBR) – veterana dello sprint europeo

Shericka Jackson (Giamaica) – seconda donna più veloce di sempre nei 200m

Julien Alfred (Saint Lucia) – oro olimpico nei 100m, pronta a lasciare il segno anche sul mezzo giro di pista



Salto in alto femminile

Tra le pedane, il clou sarà nel salto in alto donne con il meglio del panorama mondiale:

Yaroslava Mahuchikh (Ucraina) – primatista mondiale e oro olimpico

Nicola Olyslagers ed Eleanor Patterson (Australia) – coppia d’assalto da Oceania

Angelina Topic (Serbia) – giovane promessa in grande ascesa





Athletissima 2025 si prospetta come una delle edizioni più intense e prestigiose di sempre. La presenza di Marcell Jacobs accanto ai big dello sprint mondiale segna un ritorno deciso del campione olimpico italiano ai vertici del panorama internazionale. Gli ingredienti ci sono tutti per una serata di atletica ad altissimo livello, dove ogni gara può fare la storia.

Prepariamoci: il 20 agosto, a Losanna, si corre per la gloria.





Fonte: Atletica Live