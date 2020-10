La Diva's Music Production è etichetta discografica capitanata dalla manager Gabriela Serban e dal maestro Danilo Riccardi. In soli due anni ha partecipato in gara a Sanremo Giovani 2020 ed ha ben due artisti italiani ad XFactor Romania questo mese, il gruppo vocale Super Four e Mario Rosini.

Super Four: I Super Four E’ un quartetto di cantanti campani formato da Gregorio Rega (vincitore ALL TOGETHER NOW), Francesco Boccia (autore di “Grande Amore”), Salvatore Lampitelli - Sabba (vincitore I WANT YOU) ed Aurelio Fierro (Notre-Dame de Paris). Il gruppo vocale sta spopolando sul web con “Caruso”, grazie alla loro prima esibizione in Romania diventata “virale”, arrivando a 8 milioni di visualizzazioni che aumentano ogni giorno.

‘La prestazione dei Super Four rimarrà nella storia dello show,ci ha dato la pelle d’oca dalla prima nota e si è assicurato un posto nei bootcamp’,c’è scritto sul sito ufficiale del programma.Il gruppo sta emozionando e conquistando la Romania e potrebbe essere uno dei favoriti per la vittoria finale.

‘Siamo grati all’Italia’-fanno sapere i Super Four - ‘Sentiamo l’esigenza di portare la nostra visione e la nostra riconoscenza della musica italiana ricordando al mondo la bella Napoli.L’accoglienza in Romania è stata incredibile!’

www.facebook.com/xfactorglobal/videos/1548977715286366

Gabriela Serban: “Sono la loro manager e produttrice, li conosco da tempo e sono stata io a convincerli di provare XFactor Romania. Presto usciranno con un nuovo singolo “Amami”, composto da Francesco Boccia con l’apporto degli altri membri del gruppo ed un altro brano inedito, scritto da Emilio Munda (autore per grandi voci italiane) ed il maestro Danilo Riccardi, direttore d'orchestra Sanremo 2020 e compositore di ben 13 brani di Renato Zero”.

Mario Rosini: Mario Rosini, si rimette in gioco e si esibisce ad XFactor Romania, portando la vocalità e la passione tutta italiana, lasciando tutti a bocca aperta e provocando così un effetto domino sul web, al punto da arrivare a decine e decine di migliaia di visualizzazioni. Incredibile l’interpretazione del brano “L’infinità” di Eduardo De Crescenzo. Un artista che vanta collaborazioni importanti come quella con Pino Daniele, Rossana Casale, Mia Martini, Neri per caso, Alex Britti, Irene Grandi, Gino Vannelli, Grazia Di Michele, Dirotta su Cuba. Docente della cattedra di canto jazz presso il conservatorio di Matera e vincitore della borsa di studio presso Umbria Jazz per il corso di tastiere e computer music diretto da Joe Zawinul, nel 2004 arriva al Festival di Sanremo classificandosi al secondo posto della (Classifica generale) con la canzone “Sei la vita mia”. Insomma un musicista in continua evoluzione come dimostra questa sua ultima esperienza che ancora in espansione, vista la continua esposizione del video di XFactor Romania sul web.

www.facebook.com/xfactor.romania/videos/442626423367658

Fb Diva’s Music Prod.: www.facebook.com/studypopmusic/