Secondo quanto riporta la Tass, riferendo i risultati di un sondaggio di un istituto di ricerca della Crimea, nella regione di Zaporizhzhia avrebbe raggiunto il 93% il numero di coloro che nel referendum in corso hanno votato perché la parte occupata dell'oblast ucraino diventi territorio russo. Quindi, incredibilmente, ci sarebbe anche un 7% di votanti che avrebbe scelto il no!

La messa in scena organizzata da Putin solo per giustificare un escalation nel ricorso alle armi da utilizzare a supporto dell'invasione è sostenuta dal Cremlino anche con l'arruolamento forzato dei riservisti, il cui numero reale rimane ancora avvolto nel mistero.

Ai soldati russi, a cui Putin con le nuove norme del codice penale approvate ieri ha ordinato di vincere o morire se non vorranno finire in galera per i prossimi anni, Zelensky ha inviato questo messaggio... in russo:

"I comandanti russi non si preoccupano della vita dei russi: hanno solo bisogno di riempire gli spazi vuoti lasciati dai morti, dai feriti, da coloro che sono fuggiti o dai soldati russi che sono stati catturati.Al vostro governo non importa chi prenderà quei posti... sia che siano giovani informatici che non hanno mai prestato servizio di leva o pensionati che abbiano servito l'esercito quando ancora c'era l'Urss. Quindi, per voi è arrivato il momento chiave: in questo momento si sta decidendo se la vostra vita finirà o meno. È meglio non accettare una chiamata alla leva che morire in terra straniera come criminali di guerra. È meglio scappare dalla mobilitazione criminale che essere paralizzati e poi assumersi la responsabilità in tribunale per aver partecipato alla guerra di aggressione. È meglio arrendersi alla prigionia ucraina che essere uccisi dai colpi delle nostre armi, colpi assolutamente giusti, poiché l'Ucraina si difende in questa guerra. Difendiamo le nostre vite, i nostri figli, la nostra libertà.Per cosa sta combattendo la Russia? Ogni cittadino russo sa - anche se molti non lo ammettono, lo sanno per certo - che è la Russia che porta il male.L'Ucraina garantisce a ogni soldato russo che si arrende tre cose. In primo luogo, sarà trattato in modo civile, in conformità con tutte le convenzioni. Secondo, nessuno conoscerà le circostanze della sua resa, nessuno in Russia saprà che la sua resa è stata volontaria. E terzo, se ha paura di tornare in Russia e non vorrà essere scambiato come prigioniero, troveremo una soluzione anche per questo.L'Ucraina farà di tutto per la sua vittoria. E ogni cittadino russo dovrebbe saperlo.Ci vendicheremo contro ogni attacco dell'aggressore - a Zaporizhzhia e Kharkiv, Mykolaiv, Nikopol, Donbass, in tutte le nostre città e regioni... Libereremo definitivamente il nostro intero paese - da Kherson alla regione di Luhansk, dalla Crimea, sottolineo la Crimea, alla regione di Donetsk.Non permetteremo che l'occupante resti impunito. Ogni assassino e torturatore sarà assicurato alla giustizia per quello che ha fatto contro di noi, ucraini".

Secondo Meduza, a partire da metà della prossima settimana, dopo lo svolgimento dei referendum, la Russia vieterà agli uomini in età di leva di lasciare il Paese.

Sul fronte militare, l'aviazione ucraina oggi avrebbe distrutto 8 droni da combattimento russi, con il portavoce dell'aeronautica Yuriy Ignat che ha riferito che l'esercito di Kiev sta studiando i punti di forza e di debolezza dei droni iraniani Shahed-136.

In queste ore Mosca accusa l'intelligence NATO per aver pianificato l'attacco ad un hotel di Kherson dove è rimasto ucciso l'ex parlamentare ucraino Oleksii Zhuravko, collaborazionista russo fuggito dal Paese nel 2015.

Dal giorno dell'invasione secondo quanto riportato nell'ultimo bollettino dello stato maggiore ucraino, queste sono state le perdite subite finora dai russi: 56.700 soldati, 2.275 carri armati, 4.832 veicoli corazzati da combattimento, 3.701 veicoli e serbatoi di carburante, 1.368 sistemi di artiglieria, 328 sistemi di lancio multiplo di razzi, 171 sistemi di difesa aerea, 259 aeroplani, 220 elicotteri, 966 droni e 15 imbarcazioni.