Due gli incontri che venerdì hanno aperto la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A.

La Salernitana si è rilanciata superando in trasferta il Lecce per 2-1 e portandosi in classifica a 21 punti, uno in più dei pugliesi. Gli ospiti hanno iniziato con una partenza sprint, sorprendendo i salentini e portandosi sul doppio vantaggio già al 20'. Al 5', Dia ha intercettato una corta respinta della difesa leccese fuori dal limite e ha superato Falcone con una conclusione di prima. Dopo un quarto d'ora, l'attaccante granata si è trasformato in uomo assist, lanciando in porta Vilhena. Nonostante il gol del Lecce al 23' con Strefezza, il risultato non è più cambiato nei successivi 70 minuti, consentendo alla formazione di Nicola di ritornare al successo dopo 8 incontri.

Nell'altro match che si è disputato al Dall'Ara, il Bologna ha mantenuto la sua imbattibilità in Serie A (4 successi e 2 pareggi) superando lo Spezia per 2-0, con un gol per tempo, ritrovando il successo casalingo che mancava dal 12 novembre. Posch ha sbloccato il match poco prima dell'intervallo, inserendosi su un pallone mal controllato da Orsolini e depositandolo sotto la traversa. Nella ripresa, sempre Posch si è presentato davanti a Dragowski e ha sparato addosso al portiere il suo sinistro da posizione defilata. Dopo dieci minuti, la stessa combinazione dei due giocatori del Bologna ha portato al gol di Dominguez, portando i rossoblù a 26 punti.

Nel girone di ritorno è entrato in vigore il fuorigioco semiautomatico.