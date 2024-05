Dal 10 maggio al 14 giugno 2024 Iasi, importante città universitaria della Romania, gemellata in Italia con la città di Padova, ospiterà una grande mostra di opere di Antonio Del Donno.

L’esposizione avrà luogo nel Museo dell’Unione, elegante edificio in stile neoclassico della città, sotto la Direzione della Dott.ssa Stratulat Lacramioara, Direttore Generale Aggiunto del "Complesso Museale Nazionale Moldova" di Iasi e in collaborazione, oltre che con l’Archivio Antonio Del Donno, curato dal Dott. Alberto Molinari, con ArteOraTV e Colonna Arte Contemporanea, canali televisivi privati italiani dedicati al mercato dell’arte e con la galleria d’arte BEC Artem, di Enrico Binaco, rappresentante esclusiva di Antonio Del Donno in Romania, con sede a Oradea.

Non è la prima volta che le opere di Antonio Del Donno vengono esposte in Romania, ma esporre a Iasi, la seconda città più popolosa della nazione, definita la “capitale culturale della Romania” per le sue cinque università e per il numero di musei, teatri, antiche librerie ed edifici storici presenti sul territorio, accresce l’importanza di una mostra del compianto maestro beneventano.

Inoltre, il Museo dell’Unione, sede dell’esposizione, è un edificio importantissimo per età, stile architettonico e storia, essendo stato anche la residenza di alcuni sovrani, e comprende preziose collezioni sulla storia dell’Unione dei Principati rumeni.

Da tempo “riscoperto” dalla critica e dai collezionisti, Antonio Del Donno sta vivendo un momento di grande diffusione tra il pubblico e sempre più i suoi lavori, presenti nei più grandi musei nazionali e internazionali, varcano la frontiera per mostre ed eventi.

E nel prezioso contesto di Iasi le sue opere potranno esprimere tutto il loro meraviglioso valore artistico, con la possibilità, inoltre, di donare e ricevere, in una compenetrazione scambievole, autorevolezza e prestigio.