Dopo il match mattutino per il Gruppo F tra Croazia e Marocco finito in parità, senza reti, che non accontenta nessuna delle due squadre, in Qatar si è disputata per il Gruppo E la partita tra Giappone e Germania, finita sorprendentemente 2-1 per i nipponici.

I primi tre quarti di partita sono stati quasi esclusivamente ad appannaggio dei tedeschi, che vanno in gol al 33' grazie ad un calcio di rigore trasformato da Ilay Gundogan che, anche nella ripresa, va vicino al raddoppio colpendo un palo con un tiro dal limite. Molte le occasioni create dall'undici di Hans-Dieter Flick, ma oggi Eiji Kawashima, portiere dello Strasburgo, era praticamente insuperabile, tanto da deviare ben quattro tiri pericolosi nella stessa azione.

Nel secondo tempo, i tedeschi potevano mettere al sicuro il risultato ma, come detto, anche se le occasioni le hanno avute è mancato il cinismo per mettere la palla in rete.

Moriayasu, il CT del Giappone nella ripresa mette in campo Tomiyasu, Mitoma, Asano, Doan e Minamino: un difensore, un esterno d'attacco e tre attaccanti... tutti velocissimi.

Nel momento in cui la Germania ha cominciato a tirare il fiato, il Giappone ha preso in mano le redini del gioco creando trame improvvise e precise che hanno iniziato mettere in difficoltà la Germania che poi è capitolata al 75' su una ribattuta di Doan e all'83' su una bella azione di Asano, che ha infilato Neuer con un tiro ravvicinato sotto l'incrocio dei pali.

Per il Giappone è la prima vittoria in rimonta in un mondiale, mentre la Germania ha replicato la sconfitta come avvenuto nel primo incontro di Russia 2018.

Spagna e Costarica, sono le altre due squadre del Gruppo E, con gli spagnoli che sembrano avviati a vincere il match e a conquistarsi la testa del girone per differenza reti.