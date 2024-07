Iconico, incredibile...

... quasi un pazzo,

scienziato,

o meglio,

uno scienziato pazzo.

Pazzia che lo rende,

tutt'oggi,

iconico costruttore di sogni.

Sogni chiamati DeLorean,

o Time Machine

che dir si voglia.

Chi di noi

non ha mai voluto

quella pazzia, chi?

Chiunque l'avrebbe desiderata,

la folle esperienza di costruire

un sogno senza tempo,

l'iconica macchina del tempo!

O in quel dì,

del 1955,

che dall'orologio della torre

sperimentare

un flusso canalizzatore

e non far scandire più

all'orologio tutte le ore.

E gridare infine,

tra l'isteria e l'esaltazione,

a Hill Valley o altrove,

un grandioso

"Grande Giove!".

Grazie Doc - Cristopher Loyd



Nicola Paulillo, Premio alla cultura 2002/2004